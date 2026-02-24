Cierres viales, alternativas y recomendaciones por concierto de Shakira en el Zócalo

El próximo domingo 1 de marzo a las 20:00 horas se llevará a cabo el concierto gratuito de Shakira en el Zócalo y si tienes pensado ir es muy importante que conozcas qué calles estarán cerradas y las alternativas viales para evitar cualquier contratiempo.

Calles cerradas y alternativas viales por el concierto de Shakira en el Zócalo

De acuerdo con la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX estarán cerradas las calles aledañas al Zócalo como son 20 de noviembre, 5 de febrero, José María Pino Suárez y se contemplan cortes en zonas cercanas al Monumento a la Revolución y la Glorieta del Caballito.

Mientras que las alternativas viales son:

Avenida de los Insurgentes

Eje 1 Norte

Eje 1 Oriente

Avenida Chapultepec

Dr. Claudio Bernard

Lorenzo Boturini

🎤✨ Este domingo 1° de marzo a las 20:00 h, @shakira llega al Zócalo para ofrecer un concierto totalmente gratuito. 💃🪩



👉🏼 Anticipa tu salida para evitar cualquier contratiempo y consulta las alternativas viales con @OVIALCDMX y la @SSC_CDMX para planear tu ruta. 📍… pic.twitter.com/P5wFZ1MAoD — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) February 24, 2026

Recomendaciones para ir al concierto de Shakira

El mejor lugar para ver un concierto en el Zócalo es frente al escenario pero es el que más rápido se llena por ello te recomendamos los laterales del escenario que están en 20 de noviembre y Pino Suárez. Una buena opción también son las calles aledañas donde ponen pantallas.

La mejor manera de llegar al Zócalo es utilizando el transporte público, la más cercana es Zócalo pero par estos eventos esta cerrada y las mejores alternativas son Pino Suárez, Allende, San Juan de Letrán y Bellas Artes.

También te recomendamos identificar al personal de seguridad y protección civil y llevar agua para mantenerse hidratados.

Objetos prohibidos en el concierto

Si vas a asistir, es importante que sepas que esta prohibido ingresar con:



Armas de fuego o cualquier tipo de arma

Bebidas alcohólicas o ingresar bajo sus efectos

Envases de vidrio y latas

Objetos punzocortantes

Rayos láser

Drones

Pirotecnia

Mochilas o bultos grandes

Hieleras

Mientras que los objetos permitidos son:



Celulares y cámaras

Bolsas pequeñas o cangureras

Binoculares

Botellas de agua de plástico

Power banks para celular

