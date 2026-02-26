Instalarán pantallas gigantes para ver el concierto de Shakira en el Zócalo de la CDMX, ubicación y horarios

La capital del país se alista para uno de los eventos musicales más esperados del año, Shakira en el Zócalo. La cantante colombiana ofrecerá un concierto gratuito el domingo 1 de marzo de 2026 a las 20:00 horas en la plancha del Centro Histórico.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

El espectáculo busca reunir a miles de personas en un ambiente inclusivo y accesible. Para ampliar la experiencia, las autoridades instalarán pantallas gigantes en puntos estratégicos y reforzarán el transporte público para facilitar el regreso seguro de los asistentes.

Fecha y hora del concierto de Shakira en el Zócalo

El show iniciará a las 20:00 horas y tendrá una duración aproximada de dos horas. Se espera un repertorio con sus mayores éxitos, lo que atraerá a seguidores de distintas generaciones.

Este concierto confirma la apuesta de la ciudad por eventos masivos gratuitos. Además, consolida al Zócalo como el principal escenario cultural del país.

Ubicación de pantallas gigantes para ver a Shakira

Se colocarán alrededor de 24 pantallas con sonido en calles y plazas clave:



20 de Noviembre

Pino Suárez

5 de Mayo

Avenida Juárez

Alameda Central

Monumento a la Revolución

Estas sedes permitirán disfrutar el recital sin ingresar a la zona de mayor concentración. La medida reduce riesgos y mejora la visibilidad.

Horarios de acceso y transporte público

El acceso será libre y comenzará horas antes del espectáculo. Las autoridades recomiendan llegar temprano para asegurar lugar.

El Metro y Metrobús extenderán su servicio hasta la 1:00 a.m. Esta decisión facilita la movilidad y reduce el uso de automóvil particular.

Recomendaciones para familias y grupos vulnerables

Se sugiere a familias con niños pequeños, adultos mayores y personas con discapacidad optar por la Alameda Central o el Monumento a la Revolución.

Estas zonas ofrecen menor densidad de público y un entorno más accesible. La estrategia prioriza seguridad y comodidad.

Consejos clave para asistentes

Evita mochilas grandes y objetos voluminosos

Utiliza transporte público por cierres viales

Consulta canales oficiales ante cambios de última hora

El evento promete una noche histórica que combina música, inclusión y celebración colectiva en el corazón de la CDMX.