El mejor dron con cámara 4K para principiantes está en Walmart por menos de $2000 pesos

Si alguna vez pensaste que tener un dron era cosa de expertos con mucho presupuesto, la oferta que tiene Walmart podría hacerte cambiar de idea. Se trata del modelo VAK VD-1811, un equipo que está en la plataforma justo por debajo de la barrera de los dos mil pesos. Mucha gente lo está viendo como la puerta de entrada para quienes quieren grabar sus viajes o mejorar sus videos para redes sociales sin complicarse la vida.

Precio y funciones del dron con cámara 4K, en oferta en Walmart

El precio de lista marca $1,999.00 MXN, bajando desde los $2,329.00 MXN habituales. Con esto, te ahorras $330.00 MXN directos. Lo interesante aquí es que no es un juguete básico; trae cámara para grabar en 4K y se dobla para que lo guardes en la mochila sin problemas. Pesa alrededor de 1 kg ya armado, así que no sientes que cargas un ladrillo cuando sales de paseo.

Para los que apenas empiezan, lo complicado suele es mantenerlo estable o lograr que siga el ritmo. Este modelo incluye estabilizador de vuelo y se conecta al celular por Wi-Fi. Así ves lo que graba en tiempo real desde la app, que funciona tanto en iPhone como en Android. No necesitas ser piloto para sacarle provecho, ya que varias funciones se automatizan desde el teléfono.

Sus funciones más importantes:



Aguanta hasta 20 minutos volando con una carga de su batería de 1800 mAh.

El control llega hasta los 100 metros de distancia sin perder señal.

Tiene modo "Follow Me" para que te siga automáticamente mientras te mueves.

para que te siga automáticamente mientras te mueves. Reconoce gestos con la mano para tomar fotos sin tocar el celular.

Despegue y aterrizaje con un solo botón para evitar accidentes al inicio.

Hace giros de 360 grados si quieres hacer algunas acrobacias sencillas.

Oferta en Walmart del dron con cámara 4K.|Walmart

Formas de pago, envío y garantía del producto

Sobre la compra, Walmart ofrece ponerlo en mensualidades. Puedes dividirlo hasta en 18 meses, quedando en pagos chicos de $194.35 MXN aproximadamente. Aceptan las tarjetas de siempre (Visa, Mastercard, Amex), PayPal o incluso pagar en efectivo en la tienda si prefieres no usar plástico. También puedes usar tarjetas de regalo de la cadena si tienes saldo acumulado.

Hay un detalle importante con el envío que conviene revisar antes de pagar. Aunque lo ves en Walmart, lo vende y manda un proveedor externo llamado VAK. El paquete llega a tu casa en 3 a 5 días hábiles por paquetería estándar, dependiendo de qué tan lejos esté tu código postal.

La garantía es de 12 meses, pero ojo: cubre defectos de fábrica, no golpes por choques durante el vuelo. Si el dron se cae por error del piloto, eso no entra en la cobertura del proveedor. Si algo sale mal o no es lo que esperabas, tienes 30 días después de recibirlo para devolverlo. Es una opción accesible para probar si esto de los drones es para ti sin gastar una fortuna.