Hallan altar religioso de ‘El Mencho’ en Tapalpa: Estos son los santos a los que rezaba el líder del CJNG

La cabaña 39 del exclusivo Tapalpa Country Club, en Jalisco, no sólo exhibía las comodidades en las que se refugió Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, en sus últimas horas de vida, sino también una faceta menos visible del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG): su devoción religiosa.

Tras el operativo federal en el que fue abatido, reportes periodísticos como el de Reuters señalaron que en el interior del inmueble se localizó un altar con varias imágenes católicas, veladoras, un escapulario y un libro de oraciones.

También se encontró una hoja con un fragmento del Salmo 91, fechado el 25 de enero de 2026, pasaje bíblico asociado con la protección divina ante el peligro.

Medicamentos, santos y salmos: Así era la guarida donde vivió sus últimos momentos ‘El Mencho’ en Tapalpa, Jalisco

¿A qué santos le rezaba 'El Mencho'?

De acuerdo con los reportes, en el altar había imágenes de la Virgen de Guadalupe, San Judas Tadeo, San Charbel, San Martín Caballero y la Sagrada Familia.

La presencia de estas figuras no es aislada en el mundo del narcotráfico. San Judas Tadeo, patrono de las causas difíciles, es uno de los más invocados por personas que enfrentan situaciones límite. La Virgen de Guadalupe, símbolo nacional y figura central del catolicismo en México, suele ser vista como protectora maternal incluso por quienes viven al margen de la ley.

En el caso de San Charbel, su fama de intercesor en situaciones complicadas lo ha convertido en una figura recurrente entre quienes buscan discreción y protección. San Martín Caballero, asociado con la prosperidad, también aparece con frecuencia en altares domésticos.

De villa de lujo a zona de guerra. Nemesio Oseguera, "El Mencho", fue abatido tras un operativo militar en Tapalpa, Jalisco. El líder del CJNG se ocultaba en una lujosa villa dentro del exclusivo Tapalpa Country Club

¿Qué santos veneran otros capos del narcotráfico en México?

Históricamente, distintos líderes criminales han manifestado devociones particulares. En Culiacán, el culto a Jesús Malverde —considerado el santo de los narcos— tiene un santuario visitado por personas vinculadas al crimen organizado. Aunque no es reconocido por la Iglesia católica, su figura es símbolo popular en el norte del país.

Otra imagen extendida es la Santa Muerte, cuya devoción ha crecido en contextos de violencia y riesgo. La jerarquía católica ha rechazado oficialmente su culto, pero su presencia es visible en altares y tatuajes.

También se reporta la invocación al Santo Niño de Atocha, asociado con la protección en viajes y situaciones de cárcel, además de San Toribio Romo, popular entre migrantes.

La coexistencia entre religiosidad popular y narcotráfico refleja una contradicción profunda: mientras las organizaciones criminales operan con violencia, muchos de sus integrantes mantienen prácticas de fe arraigadas en tradiciones católicas o cultos populares, buscando amparo espiritual en medio de un entorno marcado por la ilegalidad y el riesgo constante.

