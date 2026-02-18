Qué sí y qué no se debe hacer el Miércoles de Ceniza en EUA

El Miércoles de Ceniza marca el inicio de la Cuaresma y es un día central para millones de cristianos en Estados Unidos. Ese día, los fieles acuden a las iglesias para recibir la cruz de ceniza en la frente y comenzar las prácticas de ayuno y abstinencia para la llegada de la Semana Santa.

Durante este día, muchas personas se preguntan qué se puede comer y beber ese día para cumplir con la tradición.

Qué se puede hacer y qué no durante el Miércoles de Ceniza

Los católicos no pueden comer carne el Miércoles de Ceniza, una norma que se repite todos los viernes de Cuaresma. Quedan excluidas la carne roja y las aves, mientras que el pescado está permitido. La abstinencia de carne se aplica a partir de los 14 años y tiene un propósito simbólico de sacrificio y reflexión, según la religión.

El ayuno obligatorio aplica a adultos de entre 18 y 59 años que no tengan condiciones médicas que lo impidan. Este consiste en una comida principal al día, con la posibilidad de dos comidas pequeñas que, juntas, no equivalgan a una comida completa.

Ash Wednesday is a day of fasting and abstinence for Catholics, which marks the beginning of the 40 days in which the Church calls the faithful to conversion and to truly prepare to live the mysteries of the passion, death, and resurrection of Christ in Holy Week. pic.twitter.com/gCXNPuqMoe — Catholic News Agency (@cnalive) February 14, 2024

Niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con ciertas condiciones de salud están exentos, ya que la Iglesia prioriza la salud y la conciencia personal sobre la práctica estricta.

Además, los huevos, la leche, los lácteos, los granos, frutas y verduras están permitidos, al igual que bebidas como café y té. La finalidad es fomentar la moderación consciente, no pasar hambre.

Cualquier persona, incluso si no es católica, puede recibir las cenizas, ya que son un sacramental que invita a la reflexión. No requiere compromiso previo ni pertenencia religiosa; para muchos representa un momento simbólico de pausa y renovación personal.

Miércoles de Ceniza: ¿Es un feriado nacional en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el Miércoles de Ceniza no es feriado nacional. Las escuelas y los lugares de trabajo permanecen abiertos, y los empleadores no están obligados a conceder el día libre. Sin embargo, algunas instituciones ofrecen flexibilidad para que los fieles puedan asistir a las ceremonias religiosas sin afectar sus responsabilidades.

Cada parroquia puede ofrecer horarios especiales de misa para quienes trabajan o estudian. Conocer la diferencia entre las normas religiosas y las regulaciones civiles permite cumplir con la tradición del Miércoles de Ceniza sin generar conflictos con la vida laboral o académica.