Google Pixel 10a llega a México como el celular premium más barato y con IA de última generación

Después de varios meses de espera oficialmente Google presentó su nuevo celular Pixel 10a, smartphone premium que promete ser el más accesible por lo económico en el mercado, así como el de mejores funciones en favor de sus usuarios gracias a la integración de la Inteligencia Artificial (IA) Gemini.

Información dada a conocer por medios especializados y por la misma compañía, señala que este nuevo celular de gama alta estaría llegando a nuestro país en marzo próximo, esto por medio de operadores y tiendas autorizadas para su comercialización.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Google cambia su buscador: Ahora aprende de cada usuario y personaliza los resultados Gemini presenta Inteligencia Personal, una nueva función que promete transformar la experiencia de búsqueda del usuario. 02 febrero, 2026

¿Qué precio tendrá el Pixel 10a en México?

De acuerdo con la información que se tiene hasta el momento sobre el Pixel 10a de Google, en México el celular estaría teniendo un precio que rondaría entre los 11 mil 999 y los 14 mil 999, es decir, similar al que tuvo su antecesor dentro de la República Mexicana.

Es importante mencionar que los precios estarán variando dependiendo de la capacidad de almacenamiento, así como de las promociones que puedan tener cada uno de los distribuidores en el país.

Características que tendrá el Google Pixel 10a

El celular ha sido destacado hasta el momento por la estrategia con la que busca integrar la IA y la fotografía avanzada, esto con la finalidad de beneficiar a sus usuarios con la calidad de las imágenes, así como con la personalización de cada toma.

Más allá de eso, se mencionó que el Pixel 10a estará equipado con lo siguiente:

Pantalla de 6.3 pulgadas

Tasa de refresco de 120 Hz

Certificación IP68 contra agua y polvo

Protección Gorilla Glass 7i

Integración de Google Gemini

Circle to Search

Sensor principal de 48 megapixeles

Batería de 5100 mAh

Edición de foto profesional

Funciones especiales de la IA de Google en el nuevo Pixel 10a

Vale la pena mencionar que el Pixel 10a podrá generar imágenes, contenido para redes sociales así como buscar información en tiempo real gracias a la integración de la IA Gemini, la cual también permitirá el uso de herramientas como Circle to Search.

De igual forma, esta IA podrá ayudar a los usuarios como un editor mágico, lo cual ayudará a mejorar la calidad de las ediciones.

China presenta a robots haciendo rutina de Kung Fu

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.