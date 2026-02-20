Liverpool remata el Google Pixel 10 Pro XL de 256GB, cámara de 50MP, carga inalámbrica y funciones IA avanzadas
Google Pixel 10 Pro XL precio
El smartphone, que originalmente tenía un precio de $30,999, ahora puede adquirirse por $24,799.20, lo que representa un descuento significativo para quienes buscan un equipo de gama alta.
Además, la oferta incluye la posibilidad de pagarlo hasta en 24 meses sin intereses de $1,291.62, facilitando su compra sin afectar de golpe el bolsillo.
El dispositivo está disponible en cuatro colores elegantes:
- Gris
- Blanco
- Negro
- Verde claro
Con esta promoción, Liverpool apuesta por captar a quienes buscan renovar su smartphone con un equipo premium y opciones de financiamiento accesibles. La puedes conseguir aquí.
Google Pixel 10 Pro XL características
El Google Pixel 10 Pro XL cuenta con una pantalla POLED de 6.7 pulgadas, ideal para disfrutar contenido multimedia, videojuegos y productividad con gran calidad de imagen. Esta versión ofrece 256 GB de almacenamiento interno, espacio suficiente para apps, fotos y videos en alta resolución.
El Google Pixel 10 Pro XL es un dispositivo flagship con pantalla Super Actua OLED LTPO de 6.8 pulgadas (1-120 Hz, 3300 nits) y el procesador Tensor G5 de 3nm enfocado en IA, 16 GB de RAM y batería de 5,200 mAh con carga de 45W. Destaca por su cámara de 50+48+48 MP con zoom 5x (hasta 100x por IA), Android 16, y carga inalámbrica de 25W Qi2.
- Pantalla: 6.8 pulgadas Super Actua OLED, 120 Hz LTPO, 2992 x 1344 píxeles, 3300 nits.
- Procesador: Google Tensor G5 (fabricado en 3nm por TSMC), diseñado para IA avanzada.
- Memoria RAM: 16 GB.
- Almacenamiento: 256 GB o más (sin expansión).
- Cámaras traseras: Principal de 50 MP, Telefoto de 48 MP (zoom 5x óptico, 100x IA), Ultra gran angular de 48 MP.
- Cámara frontal: 42 MP.
- Batería y carga: 5,200 mAh, carga rápida de 45W, carga inalámbrica Qi2 de 25W.
- Sistema operativo: Android 16 (con 7 años de actualizaciones).
- Diseño: Resistencia IP68, Gorilla Glass Victus 2, disponible en Obsidian (negro), Porcelain (blanco), Jade y Moonstone.
- Conectividad: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6, NFC, UWB.
