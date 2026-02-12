Sony tiene grandes planes con la futura PlayStation 6 pero que pueden afectar su precio a la venta

Los rumores sobre la próxima generación de consolas empiezan a tomar forma y las filtraciones recientes sobre la PlayStation 6 sugieren que Sony apuesta por componentes de alto rendimiento que inevitablemente marcarán su precio final. Según información compartida en foros especializados como NeoGAF, la memoria que equiparía la futura consola ya tendría un costo estimado superior a los 500 euros solo por este componente.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Los grandes cambios que se vienen para la PlayStation 6

Para entender el impacto, conviene aclarar un punto básico: en las consolas modernas no existe una división clara entre memoria RAM (para el sistema) y VRAM (para gráficos). Ambas funciones comparten un mismo bloque de memoria de alta velocidad. En el caso de la PlayStation 6, los rumores apuntan a que contaría con 30 GB de memoria GDDR7, un salto considerable respecto a los 16 GB de su antecesora.

La filtración también menciona una posible consola portátil de nueva generación, que llevaría 24 GB de memoria LPDDR5X, un tipo más eficiente energéticamente pero ligeramente menos veloz que la GDDR7 de la versión de sobremesa.

Estas especificaciones filtradas incluyen detalles técnicos que explican por qué el costo podría escalar:



PlayStation 6 (sobremesa): 30 GB de memoria GDDR7 organizados en módulos de 3 GB cada uno

30 GB de memoria GDDR7 organizados en módulos de 3 GB cada uno Nuevo dispositivo portátil: 24 GB de memoria LPDDR5X, optimizada para consumo reducido

24 GB de memoria LPDDR5X, optimizada para consumo reducido Ancho de banda: 640 GB/s gracias a una velocidad de 32 Gbps por chip, un 11% superior al de la PlayStation 5 Pro

640 GB/s gracias a una velocidad de 32 Gbps por chip, un 11% superior al de la PlayStation 5 Pro Bus de memoria: reducido de 256 bits a 160 bits, compensado por la mayor velocidad de transferencia

Este volumen de memoria permitiría a los desarrolladores crear mundos más detallados y complejos sin preocuparse por limitaciones técnicas. Además, se espera que la GPU utilice la arquitectura RDNA5 de AMD, aunque este dato aún no ha sido confirmado por filtraciones recientes.

Conoce los contenidos más descargados de PlayStation Store en enero. ¿Ves alguno de tus favoritos? https://t.co/PbDFnDsJMS pic.twitter.com/v9ZScb3x0e — PlayStation Latam (@PlayStation_LA) February 4, 2026

El gran desafío para la PS6: su precio

El uso de memoria GDDR7 en grandes cantidades representa hoy uno de los componentes más costosos en la fabricación de hardware de alto rendimiento. Si los rumores se confirman, Sony enfrentaría el reto de equilibrar prestaciones y precio de venta al público, especialmente en un mercado sensible como el latinoamericano donde el tipo de cambio y los impuestos influyen directamente en el costo final.

Cabe recordar que ninguna de estas especificaciones ha sido confirmada oficialmente por Sony. La compañía mantiene silencio sobre sus planes para la siguiente generación y los plazos de lanzamiento habituales sugieren que la PlayStation 6 no llegaría al mercado antes de 2027 o 2028. Mientras tanto, los entusiastas seguirán atentos a nuevas filtraciones que ayuden a dibujar el panorama real de lo que viene en el mundo de las consolas.