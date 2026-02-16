PlayStation lanza parche sorpresa para PS5 con cambios importantes en la consola

Sony Interactive Entertainment acaba de liberar una nueva actualización de sistema para la PlayStation 5, llegando de manera inesperada para muchos usuarios. Se trata de la versión 26.01-12.70.00 del firmware, la cual ya está disponible para descarga, aunque su instalación podría no ser inmediata para todos los equipos. A diferencia de parches anteriores que agregaban funciones visibles, este movimiento se centra en el mantenimiento interno del hardware.

De qué se trata la actualización en la PlayStation 5

De acuerdo con las notas oficiales publicadas en el sitio web de Sony, el objetivo principal es optimizar el funcionamiento general. La compañía lo resume de forma directa: "Hemos mejorado el rendimiento y la estabilidad del software del sistema". Esto significa que, aunque no verás nuevos iconos o menús, la consola debería responder con mayor fluidez y ser menos propensa a errores técnicos durante el uso diario.

Este tipo de actualizaciones, como la versión del firmware: 26.01-12.70.00, son comunes cuando una consola entra en una etapa de madurez. Al acercarse a sus seis años en el mercado, es habitual que los esfuerzos de software se orienten más a pulir la experiencia existente que a añadir funciones llamativas. La última actualización relevante había llegado a finales de enero con la versión 12.60.00, la cual sí permitió activar la confirmación de lectura de mensajes.

Curiosamente, el lanzamiento de este parche coincide con el evento State of Play programado por Sony. Mientras los usuarios reciben la notificación para actualizar el sistema, la compañía lanzó anuncios sobre los próximos juegos que llegarán a la plataforma. Esto refuerza la percepción de que el enfoque actual se divide entre mantener la PS5 funcionando correctamente y preparar el terreno para proyectos futuros.

La descarga no debería tomar mucho tiempo, ya que se trata de ajustes básicos en el sistema. Sin embargo, es normal que el aviso no aparezca al instante. Sony ha confirmado que el despliegue se realiza de forma gradual, por lo que algunos jugadores podrían ver la notificación en los próximos días. Bastará con encender la consola y revisar el apartado de actualizaciones para instalar la nueva versión y asegurar que el equipo trabaje bajo las condiciones más estables posibles.