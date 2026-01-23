PlayStation 5 tiene un truco secreto que pocos usan y duplica la duración de la batería

Muchos usuarios de PlayStation 5 han notado que el mando DualSense, aunque impresionante por su vibración háptica y sus gatillos adaptativos, se descarga más rápido de lo esperado. Lo que pocos saben es que existe una función sencilla —y desde el lanzamiento de la consola— que puede alargar significativamente la vida útil de la batería sin sacrificar ninguna de sus características.

Activa el apagado automático del DualSense para mejorar la batería

Esta opción es el apagado automático del mando, una herramienta que detiene el consumo de energía cuando el control no está en uso. Aunque parece obvia, muchos jugadores nunca la activan porque no aparece en la configuración inicial de la PS5.

El problema radica en que las funciones estrella del DualSense —como los gatillos con resistencia variable y la retroalimentación táctil— requieren mucha energía. Si el mando se queda encendido mientras ves una serie o te tomas un descanso entre partidas, sigue consumiendo batería innecesariamente.

Activar el apagado automático es rápido y no requiere accesorios ni ajustes técnicos complicados. Solo necesitas seguir estos pasos:



Enciende tu PS5 y ve al menú principal.

Entra en “Configuración” (el ícono del engranaje).

Selecciona “Sistema”.

Busca la sección “Ahorro de energía”.

Elige la opción “Establecer tiempo hasta que se apaguen los mandos”.

Selecciona “Después de 10 minutos”.

Mandos DualSense para PS5.|Sony

Con este ajuste, el mando se apagará solo si no detecta actividad durante ese tiempo. Al retomar el juego, basta con pulsar cualquier botón para reactivarlo.

Beneficios del apagado automático del DualSense en la PS5

Este truco resulta especialmente útil para quienes usan la consola también para ver películas, escuchar música o simplemente dejan el control sobre el sofá entre sesiones. Aunque Sony no ha publicado cifras exactas sobre el ahorro energético, numerosos usuarios reportan que la autonomía diaria mejora de forma notable.

Vale la pena mencionar que esta función ya existía en las PS3 y PS4, pero tampoco era muy conocida. Ahora, con la llegada de nuevos títulos como Marathon —que debutará el 5 de marzo de 2026 junto con una edición limitada del DualSense inspirada en el universo del juego—, optimizar el uso del mando cobra aún más relevancia.

Así que, si quieres que tu DualSense dure más entre cargas, no necesitas comprar baterías extra ni fundas especiales: solo activa una opción que ya tienes en tu consola.