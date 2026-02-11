Hallazgo único en China: Crean dispositivo que convierte lluvia en energía un 50% más barato y sin metales

Un grupo de investigadores de la Universidad de Aeronáutica y Astronáutica de Nankín desarrolló un sistema capaz de transformar lluvia en energía un 50% más barato y sin metales. Este hallazgo único en China representa un avance significativo en la generación de electricidad renovable mediante el aprovechamiento del impacto de las gotas de agua.

El dispositivo flotante, llamado W-DEG, prescinde de estructuras metálicas convencionales y reduce su peso en un 80% comparado con tecnologías tradicionales. La innovación se publicó en la revista National Science Review y abre nuevas posibilidades para producir energía limpia en lagos, embalses y zonas costeras de manera económica y eficiente.

El W-DEG transforma el impacto de la lluvia en electricidad limpia

El generador W-DEG flota sobre la superficie del agua y captura la energía que se produce cuando las gotas de lluvia impactan contra su capa dieléctrica superior. Este choque provoca una redistribución inmediata de cargas eléctricas que genera un pulso de corriente aprovechable para diversos usos energéticos de baja potencia.

El agua cumple dos funciones esenciales en este sistema: actúa como soporte mecánico que mantiene la estabilidad del dispositivo y funciona como electrodo inferior del circuito eléctrico. Los iones presentes en el líquido transportan las cargas generadas, lo que optimiza el rendimiento y asegura una conversión energética estable y continua.

La flexibilidad del diseño permite instalar el W-DEG en diferentes entornos acuáticos sin necesidad de plataformas rígidas o anclajes complejos en el suelo. Su capacidad modular facilita la conexión de múltiples unidades para incrementar la recolección de energía según las necesidades específicas de cada ubicación geográfica.

Así se ve el sistema que transforma las gotas de lluvia en electricidad. |NIH

W-DEG: Es 50% más barata y sin metales

El sistema reduce costos porque elimina materiales pesados y componentes metálicos tradicionales, lo que baja el precio total de fabricación hasta un 50%. Su estructura ligera también reduce peso cercano al 80%, con instalación más simple en diversos entornos naturales.

El diseño sin metales favorece producción sostenible y facilita mantenimiento en lugares con acceso limitado a tecnología compleja. Este avance abre opciones para proyectos eléctricos locales y aplicaciones ambientales, con generación estable a partir de lluvias frecuentes en zonas rurales.