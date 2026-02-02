Ticketmaster deberá pagar 5 millones de pesos; Corea del Sur ya contestó sobre la petición de más conciertos de BTS

Iván Escalante, titular de Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), informó que se puso una multa de 5 millones de pesos a Ticketmaster por las irregularidades registradas en la venta de boletos para los conciertos de BTS.

Por su parte, el Gobierno de México señaló que las autoridades de Corea del Sur respondieron a la carta enviada para que la boy band diera más conciertos en nuestro territorio.

ARMY sigue en la pelea contra boleteras por entradas para BTS

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Así será el procedimiento contra Ticketmaster

En conferencia de prensa, el titular de la Profeco señaló que el pasado 28 de enero se notificó a Ticketmaster sobre la multa por el monto superior a 5 millones de pesos, luego de las denuncias presentadas por ARMY y la falta de claridad en la información proporcionada a los consumidores.

La empresa proveedora de eventos de entretenimiento tendrá 10 días hábiles para ofrecer pruebas y manifestarse, y el plazo concluirá el 12 de febrero.

BTS hace historia en CDMX; logra sold out en tiempo récord y los memes no se hacen esperar Tras una serie de polémicas por la venta de boletos en línea y taquilla, Ticketmaster anunció en su plataforma que ya no hay boletos para ver a BTS en CDMX. 24 enero, 2026

¿Habrá más conciertos de BTS en México?

Sobre la petición que hicieron las autoridades mexicanas de que BTS considere más conciertos en nuestro territorio, el presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, agradeció el interés del público por la agrupación y señaló que ya estableció contacto con la empresa productora de BTS.

Aunque esto no confirma que hayan más fechas, sí abre camino para que BTS contemple a México en futuras presentaciones y estas sean por más días.

Boletos de BTS se agotan en cuestión de minutos, precio VIP alcanzó los 18 mil pesos

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

