Seis tecnologías que son una realidad y vimos en los Supersónicos desde los 60’s

Han pasado más de 60 años desde que se estrenó la caricatura de Los Supersónicos , la cual fue una obra revolucionaria en su momento que planteaba inventos que parecían casi imposibles, pero que, sin duda, llegarían en cientos de años. La diferencia es que la realidad fue más sorprendente y la mayoría de sus inventos ya los tenemos en 2026.

Sí. Se supone que Los Supersónicos viven en el año 2062; sin embargo, la mayoría de las cosas que vemos en la serie ya las tenemos desde ahora. De hecho, algunas son tan comunes que hay millones de personas que se han acostumbrado a ellas y ni siquiera consideran que era una idea "futurista" hace décadas.

¿En qué año salieron Los Supersónicos?

Fue en 1962 cuando la cadena televisiva ABC estrenó en Estados Unidos la caricatura de Los Supersónicos (The Jetsons). Años después llegó a México e incluso en los 70's y 80's parecía muy lejano tener una vida como la de los protagonistas.

Los inventos en Los Supersónicos que son una realidad hoy en día

Las videollamadas. Hablar con alguna persona a través de una pantalla en tiempo real sin duda era algo futurista, sin embargo, esto se convirtió en algo normal después del 2015, cuando la mayoría de los sitios y las aplicaciones empezaron a incorporarlo.

Casas inteligentes. Aquí veíamos puertas que se abrían solas, televisiones que se encendían con la voz e incluso cocinas inteligentes. Bueno, es muy similar a conectar una Alexa en casa y darle las indicaciones para que encienda la tele o la luz, además de que hay aparatos como la freidora de aire que han revolucionado la cocina.

Robots que ayudan en casa . Un personaje clave en la caricatura era "Robotina". Tener algo así en casa parecía lejano, pero Elon Musk

Relojes inteligentes . Usar un reloj para recibir o hacer llamadas, para medir nuestros pasos, que tenga nuestra agenda... Sonaba loco, pero ahora es de lo más normal e incluso encontramos una amplia gama en el mercado.

Home office. Y sí, con las videollamadas y la interconectividad, el home office fue una realidad que llegó para quedarse luego de la pandemia del 2020, pero esto ya lo habiamos visto antes en Los Supersónicos.

Vehiculos voladores. Esto parece lo más lejano, pero no es así. En el 2025, China presentó los primeros autos voladores que saldrían al mercado en un futuro, revolucionando los medios de transporte.

