El calor se adelanta; Liverpool pone en oferta los lentes Armani Exchange con protección UV en menos de 2 mil pesos

Aunque el calendario marca que aún faltan semanas para la primavera, en varias regiones de México las temperaturas ya comenzaron a elevarse. El inicio del calor obliga a sacar del clóset prendas más ligeras y, sobre todo, accesorios que protejan del sol.

Es por eso que Liverpool pone en oferta los Lentes de sol Ax4125su de Armani Exchange en mil 606 pesos y hasta seis meses sin intereses, lo que lo vuelve una alternativa pensada para mujeres que buscan estilo y funcionalidad.

Lentes de sol para mujer: opción ante el inicio del calor en México

En ciudades como Monterrey, Guadalajara o la Ciudad de México (CDMX), el termómetro ya supera los 25 grados en varios puntos del día. Aunque todavía no es primavera, la radiación solar comienza a sentirse con mayor intensidad, por lo que el uso de lentes de sol no solo es una cuestión estética, sino también de salud visual.

El modelo Ax4125su para mujer combina un diseño moderno con protección UV, característica indispensable para evitar daños en la vista causados por la exposición prolongada al sol.

Este tipo de accesorios se vuelve clave en trayectos diarios, actividades al aire libre o vacaciones anticipadas de Semana Santa.

Además de su funcionalidad, la marca Armani Exchange es reconocida por ofrecer propuestas juveniles dentro del universo de la casa italiana Armani, con líneas más accesibles y urbanas.

Precio y meses sin intereses de los lentes Armani Exchange Ax4125su

El producto cuenta en Liverpool con un precio regular de mil 889 pesos; sin embargo, actualmente se encuentra disponible por mil 606 pesos. Para quienes buscan facilidades de pago, existen distintas opciones a meses sin intereses.

Con tarjetas Liverpool, se puede diferir a:



Tres meses sin intereses de 535.33 pesos al mes

de 535.33 pesos al mes Seis meses sin intereses de 267.67 pesos al mes

Asimismo, otras tarjetas Visa y MasterCard participan a 3 meses sin intereses. Para quienes prefieren pagar en efectivo, el establecimiento ofrece alternativas en tiendas como Seven, Extra, Farmacias Guadalajara y Farmacias del Ahorro.

Ante el aumento gradual de las temperaturas en el país, invertir en lentes de sol se convierte en una decisión práctica.

