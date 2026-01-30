Adiós al frío, SMN confirma cuándo iniciará la temporada de calor 2026 en México

Si ya estás harto del frío y eres team calor, te tenemos noticias pues ya falta menos para que comience la temporada de calor en México, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer la fecha en la que comenzará la primavera.

¿Cuándo empieza la temporada de calor en México?

De acuerdo con el Centro Nacional de Prevención y Control de Enfermedades ( Cenapred ) la temporada de calor ocurre de marzo a septiembre/octubre y la fecha exacta es el de marzo a las 14:46 horas que es cuando ocurre el equinoccio de primavera.

El equinoccio de primavera es un evento astronómico que marca la transición entre el invierno y la primavera. A partir de este momento aunque se pueden presentar fríos aislados predominan las temperaturas cálidas.

Cabe recordar que en los últimos años se ha visto una tendencia en el aumento de la temperatura en México, los 10 años más cálidos se han concentrado entre 2015 y 2024, este considerado el más caluroso.

¿Cómo afecta la temporada de calor?

Durante la temporada de calor aumentan los riesgos de deshidratación a causa de enfermedades diarreicas agudas y las enfermedades producidas por exposición excesiva al calor como la insolación o golpe de calor. Las olas de calor afectan especialmente a los niños pues tienen menos capacidad para regular su temperatura corporal y para evitar algún malestar por el calor extremo se recomienda:

Evitar la exposición prolongada a los rayos del sol

Usar ropa fresca y de colores claros

Aumentar el consumo de líquidos

No realizar ejercicio entre las 11:00 y 16:00 horas

Utilizar sombreros y sombrillas

Mantenerse en lugares frescos



