¿Buscas lentes de sol? Liverpool rebaja los Hawkers Dark One con protección UV a menos de 500 pesos

Con el calor comenzando a sentirse en varias regiones del país y a unos días de San Valentín , los lentes de sol se convierten en un accesorio indispensable tanto por estilo como por salud visual.

Es por eso que Liverpool lanzó una promoción atractiva en los lentes de sol Hawkers Dark One Venm Hybrid unisex , que pasaron de 999 a 449 pesos, con envío gratis a todo México.

La oferta resulta oportuna para quienes buscan proteger sus ojos del incremento en la radiación solar que suele registrarse entre febrero y marzo, cuando las temperaturas empiezan a elevarse de cara a la primavera.

Lentes de sol Hawkers en oferta en Liverpool

El descuento actual en Liverpool representa una rebaja de más del 50%, al pasar de 999 a 449 pesos. Además, incluye envío gratis a todo el país, lo que permite recibir el producto sin costo adicional en casa.

Este tipo de promociones suele ser temporal o hasta agotar existencias, por lo que conviene revisar disponibilidad directamente en el sitio oficial de Liverpool.

Características de los lentes Hawkers

El modelo Dark One Venm Hybrid de Hawkers está disponible en color negro y es un diseño unisex, pensado para adaptarse a distintos estilos y tipos de rostro.

La marca es reconocida por ofrecer lentes de sol con protección UV y diseños modernos a precios accesibles.

¿Por qué usar lentes de sol cuando empieza el calor en México?

Aunque el invierno aún no termina oficialmente, en varias zonas del país ya se perciben temperaturas más cálidas y mayor intensidad solar. Especialistas en salud visual recomiendan utilizar lentes de sol con protección UV para reducir el riesgo de daños oculares, como irritación, resequedad e incluso afectaciones a largo plazo por exposición prolongada.

Además de la protección, los lentes de sol se convierten en un complemento ideal para actividades al aire libre, viajes de fin de semana o incluso para el día a día en la ciudad.

Regalo práctico para San Valentín 2026

Con el 14 de febrero a la vuelta de la esquina, los lentes de sol también pueden ser una opción funcional y diferente para regalar en San Valentín. Al tratarse de un modelo unisex en color negro, resulta versátil y fácil de combinar.

