Liverpool pone en descuento cafetera para preparar cappuccino y latte

Prepararse un cafecito en la mañana es la mejor forma de empezar el día y en Liverpool, hay una cafetera para preparar espresso, cappuccino y latte como todo un profesional, aquí te contamos todos los detalles para que no te pierdas esta oferta.

Oferta de cafetera Black+Decker en Liverpool

La Máquina de Espresso Black+Decker Semi Automática te permite preparar espresso, cappuccino, latte y americano como todo un profesional y la puedes comprar a mil 919 pesos en Liverpool .

Además, puedes pagarla hasta a 20 meses sin intereses de 101.96 pesos y por 359.85 pesos más puedes adquirir una garantía de 1 año que aplica con reemplazo en caso de falla o descarga eléctrica.

Especificaciones de la cafetera

Así que si quieres llevar la experiencia del café profesional a tu hogar, esta cafetera te permite preparar diferentes variedades de café. Tiene una bomba de 20 bares y la varilla de vapor crea texturas perfectas. Es compatible con cápsulas Nespresso y café molido. Mide 20.5 centímetros de ancho y 28.8 centímetros de alto y tiene capacidad para 2 tazas y almacenamiento de 1.5 litros.

Beneficios de tomar café

De acuerdo con el National Heart, Lung and Blood Institute beber café a primera hora del día disminuye las probabilidades de alterar los patrones del sueño y favorece la salud cardiovascular.

Los efectos antiinflamatorios del café podrían ser más intensos por la mañana ya que es cuando los niveles de inflación alcanzan su punto máximo. Hasta la fecha se siguen realizando estudios para conocer todos los beneficios que aporta el café a la salud.

