Tu licencia de conducir en el iPhone: Apple confirma que 7 estados se suman a Apple Wallet

Apple confirmó que Apple Wallet ampliará su función de ID digital para que residentes de siete estados puedan agregar su licencia de conducir o identificación estatal al iPhone y Apple Watch. Además, la compañía recordó que, aunque es una herramienta práctica, todavía debes cargar tu identificación física porque no reemplaza el documento en todos los escenarios.

En la práctica, la idea es llevar tu identificación en el teléfono para presentarla cuando sea aceptada, con un flujo en el que el usuario revisa y autoriza la información solicitada antes de compartirla. Apple sostiene que estos IDs digitales usan cifrado y funciones de seguridad y privacidad integradas del iPhone y Apple Watch para ayudar a protegerlos contra manipulación o robo.

7 Estados que comenzarán a aceptar licencias de conducir en Apple Wallet

Los 7 nuevos estados que Apple confirmó, todavía sin fecha exacta de lanzamiento, son:

Arkansas.

Connecticut.

Kentucky.

Mississippi.

Oklahoma.

Utah.

Virginia.

Para el público hispano en Estados Unidos, esto importa porque la licencia de conducir es el documento que más se enseña en trámites cotidianos, y Apple Wallet facilita que puedas contar con una versión digital en todo momento.

Apple explica que con el ID digital se presenta solo la información necesaria para una transacción, y el usuario puede revisar y autorizar lo que se compartirá antes de que salga del dispositivo. Esa lógica puede ser útil en escenarios donde no quieres entregar tu tarjeta física completa solo para comprobar edad o identidad.

Apple Wallet: estados que ya permiten ID

Hoy, la función de Apple Wallet para guardar licencia de conducir/ID estatal ya está disponible en estos 13 estados (más Puerto Rico). Los estados son:

Arizona.

California.

Colorado.

Georgia.

Hawaii.

Illinois.

Iowa.

Maryland.

Montana.

New Mexico.

North Dakota.

Ohio.

West Virginia.

Contar con el ID en Apple Wallet puede aceptarse en puntos de control de la TSA en más de 250 aeropuertos de Estados Unidos para verificación de identidad en viajes domésticos, y la lista seguirá creciendo. Para quienes vuelan por trabajo o visitan a la familia con frecuencia, eso puede ahorrar tiempo y disminuir el estrés de estar sacando la cartera en cada paso.

Apple señala que las IDs en Wallet no son aceptadas por fuerzas del orden, y que seguir cargando una identificación física sigue siendo necesario. En otras palabras, el teléfono ayuda, pero tu documento real sigue siendo el respaldo que te puede sacar de apuros cuando el establecimiento, el estado o el procedimiento todavía no contemplan la versión digital.