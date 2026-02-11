Baja el iPhone 16 Pro Max de 512GB color Titanio Negro con Esim a solo 18,700 pesos en Walmart

La cadena Walmart México lanzó una de las ofertas más agresivas del año en tecnología al reducir el precio del iPhone 16 Pro Max reacondicionado de 512 GB en color Titanio Negro a solo $18,700 pesos. El descuento representa un ahorro de $4,675 pesos frente a su costo original y se encuentra disponible en su tienda en línea con envío a distintas regiones del país.

El movimiento responde al crecimiento del mercado de dispositivos reacondicionados, una tendencia que permite acceder a equipos de alto nivel a menor precio, sin sacrificar rendimiento ni garantía. Para muchos consumidores, se trata de una alternativa atractiva ante el aumento constante en los precios de los smartphones premium.

Diferencias con el iPhone 15 Pro Max

El iPhone 16 Pro Max integra el nuevo chip A18 Pro, que mejora el rendimiento gráfico y las tareas de inteligencia artificial frente al A17 del modelo anterior. Esto se traduce en mayor velocidad, eficiencia energética y soporte para funciones avanzadas de iOS 18.

También destaca su pantalla Super Retina XDR de 6.9 pulgadas con bordes más delgados, ofreciendo una experiencia más inmersiva. En fotografía, el sensor principal de 48 MP optimizado supera en detalle y rango dinámico al iPhone 15 Pro Max.

¿Qué significa que sea reacondicionado?

Un dispositivo reacondicionado pasa por procesos de revisión técnica, reparación y pruebas de funcionamiento antes de volver al mercado. En este caso, el equipo incluye batería y carcasa en óptimas condiciones.

Además, Walmart ofrece una garantía de 90 días, lo que brinda mayor seguridad al comprador. Esta modalidad se ha consolidado como una opción confiable en el comercio electrónico.

Principales características del iPhone 16 Pro Max

El modelo incorpora cámaras Pro con sensores de hasta 48 MP, teleobjetivo 2x y ultra gran angular de alto nivel. Su diseño en titanio grado 5 lo hace más ligero y resistente.

Incluye conectividad 5G, eSIM, 512 GB de almacenamiento y autonomía de hasta 22 horas de reproducción de video, ideal para usuarios exigentes.

Opciones de pago y envío

La tienda permite adquirirlo hasta en seis meses sin intereses, con mensualidades aproximadas de $3,116 pesos. El envío se realiza por paquetería con tiempos rápidos en zonas como la CDMX.

El producto es vendido por un tercero dentro de Walmart, por lo que se recomienda revisar disponibilidad y condiciones antes de finalizar la compra.

¿Vale la pena esta oferta?

Frente a otros vendedores que superan los $20,000 pesos en equipos similares, el ahorro resulta significativo. Para quienes buscan alto rendimiento sin pagar precio de lanzamiento, la relación costo-beneficio es sólida.



