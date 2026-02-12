Los leopardos de las nieves encuentran pareja a través del lenguaje del olor

Encontrar pareja puede resultar una tarea difícil y cada especie se vale de recursos para conquistar y los leopardos de las nieves tienen una forma sorprendente de conseguir pareja que incluye gritar desde la cima, arañar el suelo y orinar sobre rocas.

¿Cómo buscan pareja los leopardos de las nieves?

Primero que nada, hay que destacar que la temporada de apareamiento de los leopardos de las nieves es de enero a marzo. Según un estudio las hembras tenían territorios que se solapaban con los de dos machos y los territorios de los machos solapaban con los de dos o más hembras.

Así que tienen acceso a múltiples parejas, es decir que una hembra puede elegir al macho que más le convenga y si uno muere otro puede trasladarse al territorio para una nueva oportunidad. Sin embargo, el nuevo macho puede matar a los cachorros que no son suyos.

De acuerdo con Rodney Jackson, presidente y fundador de Snow Leopard Conservancy en San Francisco, para encontrar pareja, los leopardos de las nieves utilizan el olor, rascan la tierra con sus patas traseras y frotan las glándulas odoríferas de las comisuras de la boca sobre las rocas. Además, dejan una gran cantidad de pelo y defecan un poco y orinan un líquido de olor penetrante creando una mezcla única de olores.

Un dato interesante es que esas marcas de olor pueden ser detectadas hasta 35 días después. Pero no solo es eso, también emiten un grito para que los felinos cercanos sepan que rondan por la zona y se acerquen a oler la señal y descubran si son machos o hembras.

¿Cuántos cachorros pueden tener?

Los machos pueden establecer un territorio hasta los cuatro o cinco años y cuando tienen nueve o 10 son expulsados pues después de un apareamiento exitoso las hembra crían a los cachorros durante dos años, por cada camada, la hembra puede tener entre 2 o 3 crías. Cabe destacar que el macho puede acercarse a las hembras que se encuentran en sus territorios y el máximo es 6 apareamientos posibles durante toda su vida.

El leopardo de las nieves tiene un promedio de vida de entre 15 y 18 años y en condiciones de cautiverio su esperanza de vida se puede extender entre 21 o 25 años.

