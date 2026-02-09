Parece una película, pero es real: la operación extrema que protegió a las tortugas de Galápagos

Las tortugas gigantes de Galápagos, símbolo mundial de la biodiversidad y pieza clave en la historia de la teoría de la evolución, estuvieron al borde del colapso a finales del siglo XX por la proliferación descontrolada de animales invasores introducidos siglos atrás por el ser humano.

Frente al deterioro acelerado del ecosistema y al fracaso de las medidas tradicionales, científicos y autoridades tomaron una decisión extrema que cambiaría para siempre el destino del archipiélago.

El peligro que vivieron las tortugas de Galápagos

Durante décadas, cabras, cerdos y burros ferales se multiplicaron sin límites en varias islas del archipiélago, como Isabela, Santiago y Pinta. Las cabras consumían la vegetación hasta la raíz, destruían árboles jóvenes y reducían de forma drástica las zonas de sombra y las reservas de agua dulce.

Para las tortugas gigantes, que dependen de esos recursos para sobrevivir a las estaciones secas, el impacto fue crítico. A pesar de los intentos iniciales de control poblacional, el deterioro continuó y las poblaciones de tortugas no mostraron signos de recuperación.

Proyecto Isabela: una decisión radical

La solución llegó con el Proyecto Isabela, impulsado por la Fundación Charles Darwin y la Dirección del Parque Nacional Galápagos. El objetivo era erradicar por completo los mamíferos invasores de las islas afectadas.

El plan, posteriormente evaluado en un estudio publicado en PLOS One, se convirtió en uno de los mayores programas de restauración ecológica a gran escala jamás ejecutados.

Para alcanzar el objetivo, los equipos recurrieron a la caza aérea desde helicópteros, con personal especializado y rifles de precisión, una técnica ya utilizada en otros países insulares. La velocidad resultó clave para evitar la dispersión y reproducción de los animales restantes. En algunas zonas, la población invasora se redujo en más de un 90% en pocos meses.

tortuga galapagos

Las cabras “Judas” y la tecnología como aliada

Cuando los últimos animales aprendieron a ocultarse, el proyecto incorporó una nueva estrategia: las llamadas “cabras Judas”. Hembras capturadas, esterilizadas y equipadas con collares GPS fueron liberadas para que, por su comportamiento social, localizaran a otros ejemplares.

El seguimiento satelital permitió identificar los últimos focos de invasión hasta eliminar al último individuo en territorios de gran extensión.

Entre 1997 y 2006, el proyecto logró erradicar más de 150.000 cabras, además de cerdos y burros ferales. Los resultados fueron:

Regreso de la vegetación nativa y regeneración de bosques.

Recuperación de zonas de alimentación para las tortugas gigantes.

Reaparición de especies endémicas y aumento sostenido de las poblaciones de tortugas.

El Proyecto Isabela pasó a ser un referente mundial, aunque también abrió un debate ético profundo.

