Este dinosaurio del tamaño de un pollo podría explicar cómo evolucionaron los gigantes

Un equipo internacional de investigadores identificó en el norte de España una nueva especie de dinosaurio sorprendentemente pequeña que podría cambiar la forma en que se entiende la evolución de estos animales. Hicieron un análisis de huesos diminutos y describieron un ejemplar del tamaño aproximado de un pollo que vivió hace unos 125 millones de años.

El descubrimiento sugiere que muchos linajes gigantes pudieron originarse a partir de antecesores mucho más pequeños.

Un dinosaurio pequeño con rasgos evolutivos inesperados

La nueva especie fue bautizada Foskeia pelendonum y pertenece al grupo de los ornitópodos, dinosaurios herbívoros que se diversificaron ampliamente durante el Cretácico. A pesar de su tamaño, el estudio reveló que poseía características craneales más complejas de lo esperado.

Según explicó la paleontóloga Penélope Cruzado-Caballero, de la Universidad de La Laguna, su anatomía presenta rasgos que obligan a revisar los árboles evolutivos tradicionales. Este tipo de estructura sugiere que ciertos cambios anatómicos considerados propios de especies mayores ya estaban presentes en dinosaurios pequeños.

La investigación fue liderada por el paleontólogo Paul-Emile Dieudonné, de la Universidad Nacional de Río Negro, quien trabaja en este proyecto desde 2013 junto a especialistas de varios países.

Lo que revela sobre la evolución de los dinosaurios gigantes

Para los investigadores, el hallazgo refuerza la idea de que los dinosaurios pequeños desempeñaron un papel clave en la evolución de grupos posteriores de gran tamaño. Dieudonné señaló que estos animales eran mucho más diversos de lo que se creía y que numerosos linajes pudieron originarse en especies diminutas que crecieron con el tiempo.

El descubrimiento también demuestra que los restos de dinosaurios pequeños son más frágiles y se fragmentan con facilidad, lo que dificulta su conservación y hallazgo. Muchos de estos fósiles se pierden por procesos naturales antes de poder ser estudiados.

