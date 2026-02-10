Notas
¡Para derramar miel! Así puedes encontrar los mejores hoteles en la CDMX para celebrar el 14 de febrero
¿Quieres celebrar con tu peor es nada? Te presentamos el mapa con los mejores lugares escondidos en la CDMX.
Amazon rebaja 30% el precio de la tablet Samsung Galaxy Tab S11 Ultra con 512 GB y 90 días gratis de música
¿Buscas productividad real? Con pantalla de 14.6" y Android 15, la Galaxy Tab S11 Ultra se convierte en la oferta estrella de Amazon con un ahorro de casi 10 mil pesos.
El regalo de San Valentín con 50% de descuento; Aurrera remata el Honor 200 de 256 GB y regala mochila
El Honor 200 se convierte en la oferta estrella de San Valentín 2026; conoce cómo conseguirlo a mitad de precio en Bodega Aurrera antes de que se agote
Con más del 40% de descuento: Liverpool liquida un popular perfume árabe ideal para San Valentín
¿Buscas un regalo para San Valentín? Liverpool tiene esta oferta imperdible.
De 9 mil a poco más de 3 mil pesos; Elektra remata la Mini Tote Bag Marc Jacobs por San Valentín
Un detalle de diseñador por solo 56 pesos semanales; descubre cómo Elektra puso en oferta una de las bolsas más deseadas de Marc Jacobs para este San Valentín.
14 de Febrero: Precio de los regalos más populares para el Día del Amor y la Amistad 2026
¿Presupuesto ajustado o quieres lucirte? Comparamos los precios de chocolates, joyería y perfumes para que el 14 de febrero no te tome por sorpresa.
Para sorprender en San Valentín: Los Legos más baratos y tiernos
Los juguetes Lego pueden ser una idea muy original para demostrar tu amor este 14 de febrero.
¿Te pueden despedir por faltar al trabajo en el Día del Amor y la Amistad? Esto dice la ley en México
El 14 de febrero no es día oficial de descanso. Entérate si tu patrón puede despedirte por faltar este Día del Amor y la Amistad, según la LFT.
¿Plan para San Valentín? Anuncian cambios en las reglas para volar en globo aerostático
Si tú plan es pasar el Día del Amor y la Amistad en u globo aerostático en Teotihuacán, conoce aquí cómo cambiarán las reglas para evitar accidentes.
Pocos lo saben: esta chocolatería mexicana es ideal para regalar en San Valentín por sus buenos precios
Una marca ofrece chocolates y dulces clásicos a precios accesibles, con opciones para todos los gustos y presupuestos este 14 de febrero.