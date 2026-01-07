Xbox Game Pass arranca 2026 con fuerza: llegan Star Wars Outlaws, Resident Evil Village y 9 títulos más

La primera actualización de 2026 para Xbox Game Pass ya está disponible y marca el inicio del año con una incorporación relevante de títulos al servicio de suscripción de Microsoft . En total, son 11 juegos los que se suman al catálogo durante enero y disponibilidad en distintas modalidades del servicio, como Game Pass Ultimate, Game Pass Premium y PC Game Pass. Entre las incorporaciones más destacadas se encuentra Star Wars Outlaws y Resident Evil Village.

here’s what you’ll be kicking the year off with (games)https://t.co/EAnWcVS3km pic.twitter.com/8l6nA90FXj — Xbox Game Pass (@XboxGamePass) January 6, 2026

Dos de los títulos ya se encuentran disponibles, mientras que el resto llegará en fechas específicas durante las próximas semanas. La selección incluye producciones de gran reconocimiento, lanzamientos recientes y propuestas de distintos géneros, que abarcan desde acción y terror hasta aventuras narrativas y juegos familiares.

Lanzamientos destacados de enero en Xbox Game Pass

Uno de los principales estrenos del mes es Star Wars Outlaws, que llegará el 13 de enero a Xbox Game Pass Ultimate y PC Game Pass. El título estará disponible en Cloud Gaming, PC y Xbox Series X|S, y se desarrolla entre los acontecimientos de “El Imperio Contraataca” y “El Retorno del Jedi”. La propuesta se centra en la exploración de distintos planetas y en una narrativa ambientada en el mundo criminal de la galaxia, con Kay Vess y su compañera Nix como protagonistas.

Otro de los lanzamientos más esperados es Resident Evil Village , que se incorporará el 20 de enero a Game Pass Ultimate, Game Pass Premium y PC Game Pass. El juego continúa la historia de Ethan Winters en una aldea europea marcada por el misterio y la violencia, y representa la octava entrega principal de la saga Resident Evil, ambientada años después de los sucesos de Resident Evil 7: Biohazard.

También se suma Final Fantasy, disponible desde el 8 de enero en Cloud, Xbox Series X|S y PC. Se trata de una versión 2D remodelada del primer juego de la franquicia, que mantiene la historia original de los Guerreros de la Luz con gráficos retro y mejoras en la jugabilidad.

Juegos que se incorporan desde el 7 de enero

El 7 de enero marca una de las fechas con más incorporaciones al catálogo. Ese día estarán disponibles:

Atomfall es un juego de acción y supervivencia ambientado cinco años después del desastre nuclear de Windscale, en una zona de cuarentena ficticia del norte de Inglaterra. La experiencia combina exploración, combate, fabricación y diálogos en un entorno marcado por el misticismo, sectas y agencias gubernamentales corruptas.

Lost in Random: The Eternal Die propone una experiencia independiente dentro del universo de Random, con acción en tiempo real, combate táctico y mecánicas basadas en dados. La historia sigue a la reina Aleksandra en una narrativa centrada en la venganza y la redención.

Por su parte, Rematch es un juego de fútbol en tercera persona diseñado para partidas en línea de cinco contra cinco. El título elimina reglas tradicionales como fueras de juego y faltas, y se enfoca en el control individual de un solo atleta.

Warhammer 40,000: Space Marine – Master Crafted Edition ofrece una versión optimizada del clásico de acción, con mejoras gráficas y de calidad de vida, ambientado en el universo de ciencia ficción de Warhammer 40,000.

Más incorporaciones y juegos que salen del catálogo

El catálogo de enero también incluye Little Nightmares Enhanced Edition, ya disponible en nube, consola portátil, PC y Xbox Series X|S. Esta versión presenta la historia de Six con mejoras visuales en 4K y 60 FPS. A partir del 15 de enero se sumará My Little Pony: A Zephyr Heights Mystery, una aventura de misterio orientada a uno o dos jugadores, con minijuegos y opciones de personalización.

El 20 de enero llegará MIO: Memories in Orbit, un metroidvania artesanal disponible desde el primer día en Game Pass. El juego está ambientado en un mundo dominado por la naturaleza y los robots, y sigue a un androide en la exploración de entornos laberínticos y la recuperación de recuerdos perdidos.