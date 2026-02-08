¡Super Bowl con S de sismo! Los mejores memes hoy 8 de febrero

Un tremendo susto dejó el sismo registrado hoy 8 de febrero, cuando miles de familias mexicanas se preparaban para disfrutar del Super Bowl o simplemente estaban descansando. Y como cada vez que se registra un temblor en el país no faltan los memes en las redes sociales.

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SSN), el sismo tuvo una magnitud preliminar de 5.7 y su epicentro se registró 19 kilómetros al noroeste de Puerto Escondido, Oaxaca.

🔻 El sismo tuvo epicentro en Puerto Escondido, Oaxaca y tuvo intensidad preliminar de 5.7 gradoshttps://t.co/R46MNd9P5n — adn Noticias (@adnnoticiasmx) February 8, 2026

¿Cuáles son los mejores memes por el sismo de hoy?

Al ser el epicentro, el temblor sí se sintió fuerte en Oaxaca, por lo que inmediatamente las personas comenzaron a evacuar. En el caso de la Ciudad de México (CDMX) y los estados aledaños casi fue imperceptible, sin embargo, el sonido de la alerta sísmica tanto en las bocinas públicas como en los celulares casi les saca el corazón a las personas.

*Me decido a limpiar mi casa en Domingo*

Un sismo de la nada: pic.twitter.com/HZPfPWmJAG — El Papublano (@ElPapublano) February 8, 2026

#Sismo



Cuando te mandaron a comprar las Papas y los Refrescos para ver el #SuperBowl y empezó a sonar la #alertasísmica pic.twitter.com/KvMLNwUVZR — Chocomilk de Coco🧸🍫 (@chocomilkdecoco) February 8, 2026

México comenzó el 2026 con sismos

Aunque todos los días se registran sismos, Septiembre era conocido por registrar temblores fuertes, pero desde el comienzo de este 2026, en el país se han reportado varios movimientos telúricos.

Aquí te van los mejores memes sobre la alerta sísmica en la que nadie sintió nada 😅#Sismo #Temblor #Oaxaca pic.twitter.com/zJFoKbPyAh — ML Noticias (@mlnoticiasmx) February 8, 2026

Hay que se mencionar que pese a que la alerta sísmica que llega a los celulares es muy fuerte y puede generar miedo, es recomendable no desactivarla, ya que que nos previene de los temblores para que nos pongamos a salvo.

