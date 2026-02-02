Con 58% de descuento, rematan mouse gamer Acer con 8 botones y DPI ajustable

Amazon remata en su tienda online el mouse Acer Predator Cestus 315 con 58 por ciento de descuento, reduciendo su costo a solo 424.48 pesos para los gamers en México. Esta oferta oficial despliega uno de los precios más competitivos del mercado para un periférico que integra sensor PixArt, garantizando un ahorro superior a los 500 pesos sobre su valor de lista original de $999.

¿Cómo comprar el mouse Acer Predator en Amazon con el precio más bajo?

Amazon detalla en su publicación que el mouse Acer Predator Cestus 315 cuenta con envío gratuito y entrega al día siguiente para suscriptores Prime. El sistema de venta permite adquirir un hardware profesional que soporta hasta 10 millones de clics, asegurando una inversión duradera frente a modelos genéricos de precio similar.

Amazon ofrece estas facilidades:

Financiamiento directo: Opción de pagar a tres meses sin intereses para facilitar la adquisición.

Opción de pagar a tres meses sin intereses para facilitar la adquisición. Bonificación bancaria: Descuento adicional del 10% si se utiliza una tarjeta de crédito BBVA al momento de pagar.

Descuento adicional del 10% si se utiliza una tarjeta de crédito BBVA al momento de pagar. Respaldo de marca: Garantía oficial de Acer México contra cualquier defecto de fabricación o funcionamiento.

Características del ratón para gamers acer Predator Cestus 315

La arquitectura del Cestus 315 destaca por un diseño ergonómico de agarre de palma, ideal para reducir la fatiga en sesiones de juego prolongadas. El hardware habilita una configuración táctica inmediata mediante botones físicos, eliminando la necesidad de software externo para ajustes básicos de precisión.

Las especificaciones técnicas más relevantes de este periférico son:

Sensor PixArt 3325: Ofrece un seguimiento fluido con 100 IPS y una aceleración de 20 g para movimientos de alta velocidad.

Ofrece un seguimiento fluido con 100 IPS y una aceleración de 20 g para movimientos de alta velocidad. Control de DPI: Cuatro niveles ajustables que alcanzan hasta los 6,500 DPI , identificados por perfiles de colores LED.

Cuatro niveles ajustables que alcanzan hasta los , identificados por perfiles de colores LED. Botones Especiales: Incluye 8 mandos físicos, destacando el botón Burst Fire para ejecutar ráfagas de disparo con un solo clic.

La tasa de sondeo de 1000 Hz informa la posición del dispositivo al PC cada milisegundo, eliminando el retraso del movimiento en pantalla.

El dispositivo funciona bajo el estándar Plug and Play mediante conexión USB, siendo compatible con Windows 10 y versiones anteriores.