¿Crees que no te vigilan? Datos “invisibles” que entregas al mover el mouse o caminar por el súper.

La promesa de la tecnología ha sido facilitar la vida cotidiana, pero en el camino también ha construido un sistema capaz de observar, analizar y predecir el comportamiento humano con una precisión sin precedentes.

Desde que encendemos el celular hasta que usamos una tarjeta de recompensas en el supermercado, dejamos rastros digitales que alimentan algoritmos diseñados para conocernos mejor que nosotros mismos.

Estudiante mexicana desarrolla tecnología con Inteligencia Artificial

El mouse y los ojos también hablan

Diversos sitios web utilizan herramientas conocidas como heatmaps o mapas de calor para rastrear el movimiento del cursor, incluso sin que el usuario haga clic. Estudios del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) han demostrado que el movimiento del mouse suele correlacionarse con la atención visual y la toma de decisiones.

Estos patrones permiten inferir interés, nivel de atención e incluso rasgos de personalidad, información valiosa para publicidad y diseño de interfaces.

Reconocimiento facial: tu rostro como identificación

Cámaras de seguridad con inteligencia artificial ya pueden identificar rostros en segundos. Investigaciones de la Universidad de Stanford han documentado que, al combinar imágenes de CCTV con fotografías públicas de redes sociales, es posible vincular un rostro con una identidad real.

Esto ha generado alertas entre organismos de derechos humanos por el uso de esta tecnología sin consentimiento explícito.

Apps que saben cómo duermes y qué te duele

Aplicaciones de salud y wearables recopilan datos como ritmo cardíaco, niveles de oxígeno, patrones de sueño y actividad física.

Un estudio publicado en Nature Medicine señala que estos sistemas pueden detectar señales tempranas de enfermedades antes de que el usuario perciba síntomas, lo que abre oportunidades médicas, pero también riesgos de uso indebido de datos sensibles.

¿Los anuncios realmente escuchan?

Aunque no existe evidencia concluyente de que las apps graben conversaciones para publicidad, expertos de la Universidad de Oxford explican que la combinación de búsquedas, ubicación, contactos y comportamiento digital puede generar anuncios tan precisos que parecen producto de haber sido escuchados.

WiFi y autos: rastreo silencioso

Los routers pueden detectar dispositivos cercanos mediante direcciones MAC para medir tráfico y permanencia. En paralelo, los vehículos modernos registran velocidad, frenado, rutas y hábitos de manejo.

De acuerdo con la Electronic Frontier Foundation, estos datos ya son utilizados por aseguradoras para ajustar primas.

Compras y personalidad bajo análisis

Las tarjetas de fidelidad permiten a supermercados predecir hábitos de compra y cambios de rutina. Además, investigaciones de la Universidad de Cambridge muestran que la inteligencia artificial puede perfilar personalidad, estado de ánimo e incluso postura política a partir del lenguaje, emojis y horarios de publicación en redes sociales.

La tecnología no solo observa: interpreta y anticipa. El desafío ya no es si somos rastreados, sino cómo proteger nuestra privacidad en un mundo hiperconectado.

