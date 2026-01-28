Amazon cerrará tiendas Amazon Go y Fresh: 9 estados de Estados Unidos se verán afectados

Amazon confirmó que cerrará sus tiendas físicas Amazon Go y Amazon Fresh en al menos 9 estados de Estados Unidos , como parte de un ajuste en su estrategia de venta minorista. En su lugar, la compañía enfocará sus esfuerzos en ampliar la entrega de comestibles el mismo día y en fortalecer su presencia a través de Whole Foods Market y nuevos conceptos de tienda.

New: Amazon is closing its Fresh and Go stores - says it didn't create "a truly distinctive customer experience." Sounds familiar... 👀



Amazon will center its grocery strategy on Whole Foods + online delivery, both of which it grew aggressively in '25.https://t.co/RQRTFqv3TD pic.twitter.com/AVlqFgX8ff — Ann Gehan (@anngehan) January 27, 2026

Las tiendas Amazon Go y Amazon Fresh fueron clave para el desarrollo de la tecnología Just Walk Out, un sistema que permite a los clientes tomar productos y salir sin pasar por una caja tradicional, ya que los artículos se registran automáticamente. Amazon informó que ahora centrará esta tecnología en ofrecerla a terceros, como puestos de comida en estadios deportivos y otros espacios comerciales.

En una publicación oficial, la empresa señaló que, aunque sus tiendas físicas de comestibles mostraron avances, no lograron consolidar una experiencia de cliente distintiva con un modelo económico adecuado para una expansión a gran escala. Aclaró que estos cierres no afectarán a los usuarios que utilizan Amazon para la compra y entrega de alimentos en línea.

Actualmente, Amazon opera 57 tiendas Amazon Fresh y 15 Amazon Go. Algunas de estas ubicaciones serán convertidas en tiendas Whole Foods Market. Las tiendas Amazon Go están distribuidas en estados como Illinois, California, Pensilvania, Nueva York, Washington, Nueva Jersey, Virginia, Maryland y Tennessee.

¿Qué pasará con las tiendas Amazon Go y Amazon Fresh?

El último día de operación para Amazon Go y Amazon Fresh será el 1 de febrero. La única excepción serán las tiendas ubicadas en California, que permanecerán abiertas por más tiempo para cumplir con requisitos estatales. Amazon indicó que los clientes podrán seguir comprando comestibles a través de Amazon Fresh en línea en las zonas donde esté disponible el servicio de entrega rápida.

Amazon informó que actualmente entrega comestibles en más de 5.000 ciudades y pueblos de Estados Unidos, incluidos miles con servicio de entrega el mismo día. La compañía reforzará esta capacidad logística como uno de los ejes centrales de su negocio de alimentos, junto con Whole Foods Market.

¿Cuál es la nueva estrategia de Amazon con tiendas físicas?

Lejos de abandonar el formato presencial, Amazon planea abrir un nuevo concepto de supermercado de gran tamaño, pensado para ofrecer una amplia selección de alimentos frescos, productos básicos para el hogar y mercancía general. Además, está probando un formato llamado Amazon Grocery, lanzado junto con Whole Foods Market en Chicago.

La compañía también prevé abrir más de 100 nuevas tiendas Whole Foods en los próximos años. Desde su adquisición en 2017, Whole Foods ha crecido hasta alcanzar 550 tiendas y ha registrado un aumento de ventas superior al 40 %. Amazon planea sumar más locales Whole Foods Market Daily Shop, una versión más pequeña del supermercado enfocada en la conveniencia y las comidas para llevar.