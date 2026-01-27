Gran Barata Liverpool lanza al 50% estos increíbles tenis Adidas Legacy

Comprar tenis de marca con rebajas fuertes no siempre es sencillo, pero durante la Gran Barata de Liverpool aparecen oportunidades que llaman la atención. Uno de los casos es el de los Adidas Legacy para hombre, un modelo pensado para el uso diario que actualmente tiene 50% de descuento, lo que reduce su precio original de 1,299 pesos a 649.50 pesos, una cifra poco habitual para esta marca.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Características de los Adidas Legacy

Los Adidas Legacy están diseñados para quienes buscan comodidad sin renunciar a un estilo discreto y moderno. Su estética encaja con looks casuales y urbanos, ideales para actividades cotidianas como ir al trabajo, caminar por la ciudad o salir el fin de semana.

Entre sus principales características destacan:

Diseño ligero y versátil para uso diario

Suela antiderrapante que aporta mayor estabilidad

Cierre con agujetas para un ajuste clásico

Material sintético, fácil de limpiar y mantener

No cuentan con resistencia al agua, por lo que están pensados para entornos urbanos y climas secos.

Gran Barata Liverpool: Precio rebajado y opciones de pago disponibles

Durante esta promoción, Liverpool ofrece los tenis Adidas Legacy con 50% de descuento directo, aplicable tanto en pago único como en compras a meses sin intereses con tarjetas participantes.

Las condiciones incluyen:

Precio final: 649.50 pesos

Envío gratis a todo el país

Hasta 9 meses sin intereses con tarjetas Liverpool

Hasta 6 meses sin intereses con otras tarjetas

