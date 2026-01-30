Profeco testeó 17 marcas de bolsas de basura y estas dos no cumplieron un requisito indispensable

La Procuraduría Federal del Consumidor ( Profeco ) realizó un estudio a 17 marcas de bolsas de basura para evaluar su calidad y cumplimiento con las normativas. En los resultados, destacó que dos modelos no cumplieron un requisito indispensable en su etiquetado, lo que genera preocupación.

Las dos bolsas que no cumplieron el particular requisito de la Profeco

Las bolsas de las marcas Great Value y La Casera no incluyeron las leyendas precautorias requeridas. Esto pone en duda su cumplimiento con las regulaciones de etiquetado que buscan informar adecuadamente al consumidor sobre el uso y riesgos del producto.

Es importante resaltar que el etiquetado adecuado es fundamental para asegurar que los consumidores conozcan las recomendaciones y limitaciones del producto. La Profeco señaló que ambas marcas no cumplían con este requisito indispensable, lo que representa una omisión grave.

Las recomendaciones de Profeco sobre bolsas de basura

Profeco recomendó a los consumidores tomar ciertas precauciones al utilizar bolsas de basura. Entre ellas destacan:

Evitar el uso de objetos punzantes para evitar perforaciones.

No llenar las bolsas hasta su máxima capacidad.

Separar adecuadamente los residuos para facilitar su recolección.

No dejar las bolsas en la vía pública.

Reutilizar bolsas si no han contenido residuos orgánicos.

Estas recomendaciones buscan prolongar la vida útil de las bolsas y proteger tanto a los usuarios como al medio ambiente.

¿Cómo fue la investigación de Profeco?

Profeco llevó a cabo un análisis exhaustivo que incluyó diversas pruebas para medir la calidad de las bolsas. Entre los estudios realizados se encuentran:

Verificación de la información comercial.

Análisis de los acabados y el sellado de las bolsas.

Evaluación de la resistencia al desgarre y la rotura.

Medición del espesor y la hermeticidad.

El estudio también incluyó pruebas de resistencia a la tracción y revisión de las dimensiones del producto. Esto permitió a Profeco ofrecer recomendaciones útiles y confiables a los consumidores.