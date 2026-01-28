Profeco lo confirma: esto es lo que debes hacer si te quieren revisar el ticket al salir de una tienda

La Profeco establece que es ilegal que los supermercados, tiendas de autoservicio y clubes de precio soliciten el ticket de compra para permitir la salida. La dependencia federal reitera que, una vez efectuado el pago, los productos son propiedad del consumidor y no se puede condicionar su retiro.

Esta práctica, habitual en diversos establecimientos del país, constituye una "molestia injustificada" que vulnera derechos fundamentales. Ninguna política de control interno o prevención de robos puede estar por encima de lo que marca la legislación vigente en México.

¿Es legal que revisen el ticket al salir de una tienda? Esto dice el Artículo 10

La Procuraduría Federal del Consumidor aclara que la libertad y seguridad personal no pueden verse afectadas bajo el pretexto de un registro. El Artículo 10 de la Ley Federal de Protección al Consumidor prohíbe explícitamente a los proveedores llevar a cabo prácticas que atenten contra la integridad de la población en los puntos de venta.

En México, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) mantiene firme su posición, no es legal que las tiendas obliguen a los clientes a mostrar el ticket o recibo de compra al momento de salir, una vez que ya pagaste tus productos.|Getty Images

¿Por qué es ilegal que te exijan el comprobante de compra al salir de una tienda?

La autoridad federal determina que los comercios incurren en una falta administrativa al realizar estas verificaciones debido a los siguientes factores:

Transferencia de propiedad : Al recibir el ticket en caja, el dominio del bien pasa totalmente al comprador; retenerlo equivale a una molestia infundada.

: Al recibir el ticket en caja, el dominio del bien pasa totalmente al comprador; retenerlo equivale a una molestia infundada. Jerarquía legal : Las políticas internas de las tiendas sobre "control de inventario" no son superiores a la ley federal.

: Las políticas internas de las tiendas sobre "control de inventario" no son superiores a la ley federal. Uso del comprobante: El ticket es una herramienta para cambios, devoluciones o garantías, pero nunca un pase de salida obligatorio.

La población tiene el derecho de informar al personal sobre esta normativa y proceder a retirarse del establecimiento sin demora.

Si un comercio insiste en la retención, se expone a sanciones severas. La Profeco cuenta con la facultad de aplicar multas económicas e incluso dictar la clausura temporal de aquellos locales que realicen esta práctica de manera sistemática.

¡No olvides conservar tu ticket de compra!



Este comprobante es tu respaldo para hacer válida la garantía, solicitar reembolsos o devoluciones en los productos que adquieras, así como para presentar reclamaciones sobre el servicio contratado.



Nadie puede negártelo. ¡Exígelo!



Si… pic.twitter.com/xI4vXHVQkj — Profeco (@Profeco) February 16, 2025

¿Cómo denunciar si te obligan a mostrar el comprobante de compra?

La Profeco exhorta a los consumidores a no permitir abusos y reportar cualquier incidente de forma inmediata. Para formalizar una queja o denuncia, se han habilitado canales directos que operan en horarios extendidos, incluyendo fines de semana y días festivos.

Los medios para proceder contra los establecimientos que violen el Artículo 10 son:

Teléfono del consumidor : Línea directa al 55 5568 8722 (CDMX) o al 800 468 8722 para el resto del país.

: Línea directa al 55 5568 8722 (CDMX) o al 800 468 8722 para el resto del país. Vía digital : Envío de evidencia o relatoría de hechos al correo denunciasprofeco@profeco.gob.mx.

: Envío de evidencia o relatoría de hechos al correo denunciasprofeco@profeco.gob.mx. Atención presencial: Acudiendo directamente a las oficinas de la Procuraduría con los datos de la fuente de trabajo o comercio.

El personal especializado de la dependencia procesará la información para garantizar que se respete la equidad y la seguridad jurídica en las relaciones de consumo. Mantenerse informado sobre estos derechos permite a los compradores evitar actos de molestia innecesarios durante sus visitas a tiendas departamentales y supermercados.