Esterilización y vacunación gratis para perros y gatos en CDMX; requisitos y registro
Si tienes mascotas, es importante que esté esterilizado y tenga todas sus vacunas al corriente.
Tener una mascota es una gran responsabilidad y una forma de reducir la reproducción descontrolada y el abandono es a través de la esterilización a perros y gatos , por ello, en la CDMX se llevará a cabo una jornada de bienestar animal.
Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.
Jornada de Bienestar animal en CDMX
De acuerdo con asociaciones y fundaciones de protección animal, en la CDMX existen alrededor de un millón 200 mil perros en situación de calle, muchos de ellos no están esterilizados y se reproducen sin control.
Por ello, la Agencia de Atención Animal informó que se llevará a cabo la Jornada de Bienestar Animal Bazar del Oro a partir de este domingo 1 de febrero. Los dueños de mascotas, podrán esterilizar a sus perros y gatos y vacunarlos gratis.
Requisitos y registro para vacunar y esterilizar
Así que si quieres llevar a tu perro o gato a
vacunar gratis
o a esterilizar, son necesarios los siguientes requisitos:
- Contar u obtener la clave del Registro Único de Animales de Compañía (RUAC) en el siguiente enlace (es gratis)
- Formato de responsiva impreso, llenado y firmado
- Copia del INE
- Animales clínicamente sanos mayores a 4 meses (sujetos a valoración médica)
- 8 horas de ayuno de alimento y 4 horas con ayuno de líquidos
- No hembras en celo, gestantes o lactantes
- Animales blaquicefálicos (pug, boxer, bulldog), sujetos a valoración
- Gatos en transportadora, caja o algún contenedor seguro
- Perros con collar y correa; en caso de presentar agresividad deben llevar bozal
- Animales limpios
- Llevar cobija o toalla
- Collar isabelino
- Faja post-quirúrgica en caso de hembras
La Jornada de Bienestar Animal se llevará a cabo en Plaza Villa Madrid, esquina con Calle Oro en la colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc de las 11:00 a las 14:00 horas y se recibirá a os pacientes hasta acabar fichas. El cupo es limitado por lo que te recomendamos realizar un pre-registro al número de WhatsApp: 56 5555 3349.
Aumenta 125% robo y secuestros de mascotas en la CDMX
adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.