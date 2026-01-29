Esterilización y vacunación gratis para perros y gatos en CDMX; requisitos y registro

Tener una mascota es una gran responsabilidad y una forma de reducir la reproducción descontrolada y el abandono es a través de la esterilización a perros y gatos , por ello, en la CDMX se llevará a cabo una jornada de bienestar animal.

Jornada de Bienestar animal en CDMX

De acuerdo con asociaciones y fundaciones de protección animal, en la CDMX existen alrededor de un millón 200 mil perros en situación de calle, muchos de ellos no están esterilizados y se reproducen sin control.

Por ello, la Agencia de Atención Animal informó que se llevará a cabo la Jornada de Bienestar Animal Bazar del Oro a partir de este domingo 1 de febrero. Los dueños de mascotas, podrán esterilizar a sus perros y gatos y vacunarlos gratis.

Requisitos y registro para vacunar y esterilizar

Así que si quieres llevar a tu perro o gato a vacunar gratis o a esterilizar, son necesarios los siguientes requisitos:



Contar u obtener la clave del Registro Único de Animales de Compañía (RUAC) en el siguiente enlace (es gratis)

Formato de responsiva impreso, llenado y firmado

Copia del INE

Animales clínicamente sanos mayores a 4 meses (sujetos a valoración médica)

8 horas de ayuno de alimento y 4 horas con ayuno de líquidos

No hembras en celo, gestantes o lactantes

Animales blaquicefálicos (pug, boxer, bulldog), sujetos a valoración

Gatos en transportadora, caja o algún contenedor seguro

Perros con collar y correa; en caso de presentar agresividad deben llevar bozal

Animales limpios

Llevar cobija o toalla

Collar isabelino

Faja post-quirúrgica en caso de hembras

La Jornada de Bienestar Animal se llevará a cabo en Plaza Villa Madrid, esquina con Calle Oro en la colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc de las 11:00 a las 14:00 horas y se recibirá a os pacientes hasta acabar fichas. El cupo es limitado por lo que te recomendamos realizar un pre-registro al número de WhatsApp: 56 5555 3349.

Aumenta 125% robo y secuestros de mascotas en la CDMX

