Hijos de millennials: Estos son los trabajos que prefiere la generación Alfa

Nuestra sociedad convive con distintas generaciones, sin embargo la Alfa es sin duda la que marcará la próxima era digital, pues son nativos digitales, crecieron con la tecnología desde que nacieron y ahora forma parte de su vida tanto personal como profesional.

La generación Alfa son niñas que nacieron después de 2010, año en que Apple lanzó por primera vez su iPad. Se trata de la primera generación 100% digital.

¿Por qué se les dice que son generación Alfa?

El investigador Mark McCrindle es quien acuñó el término, por ser la primera letra del alfabeto griego, ya que se nombró con la última letra del alfabeto latino.

Son hijos de la generación X y los millennials y debido a que la mayoría nació en 2010, actualmente están empezando a convertirse en adolescentes.

¿Qué tipo de trabajos prefiere la generación Alfa?

De acuerdo con la plataforma Times Higher Education, partiendo de que la generación Alfa es la primera que crece con Inteligencia Artificial (IA) como herramienta diaria y está acostumbrada a tener experiencias digitales y un mundo hiperpersonalizado, la orientación profesional tradicional podría volverse obsoleta a menos que se adapte a la orientación asistida por IA.

Asimismo, una encuesta de GWI reveló que las carreras profesionales a las que aspira esta generación son: científicos, ingenieros o inventores. Una cantidad mínima busca ser artista.

