Nadie lo puede creer: usan cámaras con IA y ya pusieron 29.000 multas en menos de un mes

En un hecho que ha sorprendido tanto a las autoridades como a los ciudadanos, el gobierno de Grecia logró detectar cerca de 29,000 infracciones de tránsito en un lapso menor a treinta días. Lo impresionante de esta cifra es que no se necesitó un ejército de policías, sino únicamente ocho cámaras equipadas con inteligencia artificial (IA) colocadas estratégicamente en Atenas y sus alrededores.

Este programa piloto, gestionado por el Ministerio de Gobernanza Digital griego, se llevó a cabo entre el 15 de diciembre y el 8 de enero. Los resultados han puesto en evidencia la capacidad de las nuevas herramientas tecnológicas para fiscalizar las calles, superando por mucho el alcance de los patrullajes tradicionales. Desarrolladas por la empresa Acusensus, estas cámaras operan sin descanso y sin necesidad de supervisión humana directa.

Radiografía de las infracciones: lo que vio la IA

La implementación de este sistema ha sacado a la luz hábitos de conducción peligrosos que solían pasar desapercibidos. Durante el periodo de prueba, el sistema registró un promedio superior a las 1,100 faltas diarias. La tecnología es capaz de "ver" dentro de la cabina para detectar si el conductor lleva puesto el cinturón o si está distraído con el celular.

Para entender la magnitud del problema, las autoridades desglosaron los datos de dos puntos críticos monitoreados durante el piloto:

Avenida Syngrou: Un solo dispositivo detectó a más de 8,000 conductores sin cinturón de seguridad o manipulando el teléfono móvil. Además, captó más de 1,000 excesos de velocidad en una zona limitada a 90 km/h.

Avenida Vouliagmenis: En esta arteria, otra cámara registró la alarmante cifra de 13,722 cruces en luz roja en menos de un mes.

Actualmente, el sistema se encuentra en una fase de "calibración". Esto significa que, aunque las infracciones están siendo registradas para fines estadísticos, las multas aún no han llegado a los domicilios. Sin embargo, esto cambiará a finales de enero, cuando las notificaciones comenzarán a enviarse directamente a los buzones digitales de los ciudadanos, con la evidencia fotográfica adjunta.

Nuevas cámaras con IA detectaron 29.000 infracciones en menos de un mes.|Getty Images

Precios de las multas y el futuro del proyecto

El gobierno griego ha dejado claro que la tecnología va de la mano con sanciones ejemplares para quienes pongan en riesgo la seguridad vial. Una vez que termine el periodo de gracia y el sistema opere formalmente, los conductores enfrentarán castigos económicos severos si son captados por la IA.

A continuación, te detallamos los costos de las sanciones que se aplicarán:

Uso de celular o falta de cinturón: 350 euros (aprox. $7,600 pesos mexicanos).

350 euros (aprox. $7,600 pesos mexicanos). Exceso de velocidad: Desde 150 hasta 750 euros, dependiendo de la gravedad (entre $3,200 y $16,000 pesos mexicanos).

Desde 150 hasta 750 euros, dependiendo de la gravedad (entre $3,200 y $16,000 pesos mexicanos). Pasarse un alto (luz roja): 700 euros (aprox. $15,000 pesos mexicanos) y la suspensión de la licencia de conducir por 60 días.

El éxito operativo de este piloto ha motivado una inversión cercana a los 94 millones de euros para expandir la red. El plan contempla la instalación de 2,000 cámaras fijas y 500 unidades móviles en todo el territorio griego.

Aunque la medida promete reducir accidentes y sigue la tendencia de países como Alemania, España y Reino Unido, también ha despertado un debate sobre la privacidad. Expertos en derecho digital advierten que el almacenamiento masivo de imágenes y datos personales podría enfrentar retos legales en el corto plazo, especialmente bajo las estrictas normativas de la Unión Europea.