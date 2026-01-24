Samsung lanza una famosa app de Google en 2026 que cambiará cómo usas tu Smart TV a partir de ahora

A partir de este año, los dueños de una Smart TV Samsung podrán ver sus fotos y videos favoritos directamente en la pantalla grande del televisor, gracias al lanzamiento oficial de Google Fotos en el sistema operativo Tizen, utilizado por estos aparatos. La novedad marca un paso importante para quienes guardan recuerdos digitales en la nube y quieren revivirlos con familiares o amigos desde la comodidad del salón.

Google Fotos, en los Smart TV Samsung a partir de 2026

Hasta ahora, Google Fotos, una de las aplicaciones más usadas en móviles Android e incluso disponible en iPhone, permitía respaldar, organizar y compartir imágenes, pero no ofrecía una experiencia optimizada para televisores. Eso cambia en 2026: Samsung será la primera marca en integrar la app de forma completa, antes incluso que otros fabricantes que usan Google TV, el sistema de Google para televisores inteligentes.

Según Shimrit Ben-Yair, vicepresidente de Google Fotos y Google One, “Google Fotos es un espacio para las fotos y los videos de la gente; les ayuda a organizar y dar vida a sus recuerdos. Estamos deseando llevar Google Fotos a los televisores Samsung, para que la gente pueda disfrutar de sus fotos favoritas en una pantalla más grande y reconectar con sus recuerdos de una nueva forma”.

Big news for the living room! 📺

We’re bringing Google Photos to @SamsungTV ✨ Relive favorite memories, experience AI-powered edits, and view personalized slideshows—all coming to Samsung TV in 2026.

Learn more 👉https://t.co/FVn38SAtwK

Features and availability may vary by… pic.twitter.com/esAXniMWE0 — Google Photos (@googlephotos) December 29, 2025

Por su parte, Kevin Lee, vicepresidente ejecutivo del equipo de Experiencia de Cliente en Visual Display de Samsung, señaló que “los televisores Samsung siempre han unido a la gente, y llevar Google Fotos a la pantalla grande hace esa experiencia incluso más personal”.

Tres nuevas formas para usar Google Fotos en un Smart TV Samsung

Durante 2026, los usuarios de televisores Samsung tendrán acceso a funciones exclusivas durante los primeros seis meses, entre las que destacan:

Recuerdos: una selección automática de fotos y videos basada en ubicaciones o fechas especiales, como cumpleaños, viajes o eventos familiares.

una selección automática de fotos y videos basada en ubicaciones o fechas especiales, como cumpleaños, viajes o eventos familiares. Creado con IA: historias animadas generadas mediante inteligencia artificial (con tecnología de Google DeepMind y Nano Banana), que transforman tus fotos en videos cortos con música y transiciones.

historias animadas generadas mediante inteligencia artificial (con tecnología de Google DeepMind y Nano Banana), que transforman tus fotos en videos cortos con música y transiciones. Resultados personalizados: pases de diapositivas agrupados por temas, como “playa”, “montaña” o “ciudades visitadas”, facilitando la navegación visual por tus álbumes.

La integración no requiere tener un celular Samsung ni siquiera un dispositivo Android: basta con contar con una cuenta de Google y haber subido contenido a Google Fotos. Con esta actualización, Samsung y Google buscan convertir el televisor en un punto central para compartir recuerdos, tal como antes se hacía con los álbumes impresos.

Por ahora, la app estará disponible solo en Smart TVs Samsung, pero se espera que llegue más adelante a otras marcas que usen Google TV.