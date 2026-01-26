Puedes morir: miles de conductores cometen este error mortal todos los días y no lo saben

Ante el descenso de temperaturas en gran parte de México, especialmente en los estados del norte donde el termómetro cae por debajo de los 0 °C, miles de familias buscan formas de mantenerse calientes. Sin embargo, el Gobierno Federal ha lanzado una alerta urgente: intentar combatir el frío con métodos inadecuados puede costar la vida debido al monóxido de carbono (CO), un gas altamente tóxico que no se ve ni se huele.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

El enemigo invisible en tu coche y cocina

El mayor peligro del monóxido de carbono es que es indetectable para los sentidos humanos; no irrita los ojos ni tiene olor, lo que permite que se acumule en los pulmones sin que las víctimas se den cuenta hasta que es demasiado tarde. Este gas se genera cuando la combustión de gasolina, leña, carbón o gas no tiene suficiente oxígeno.

Uno de los errores más comunes y letales, según la Coordinación Nacional de Protección Civil, es dejar el auto encendido dentro del garaje para "calentar" el vehículo o el espacio adyacente. Los gases del escape se concentran rápidamente en espacios cerrados, convirtiéndose en una trampa mortal en cuestión de minutos.

Además, hay señales visuales dentro del hogar que no debes ignorar. Si notas flamas amarillas o naranjas en lugar de azules en tu estufa u hornos, o ves manchas de hollín alrededor de las salidas de humo, es indicativo de una mala combustión y un riesgo inminente.

En este sentido, la American Academy of Pediatrics (AAP) advierte que los niños son el grupo más vulnerable, ya que al respirar más rápido que los adultos, sus cuerpos absorben el gas tóxico a mayor velocidad.

🚗❄️¿Has usado tu vehículo para calentar espacios?



¡No es lo mejor! Aquí te contamos por qué. 👇 pic.twitter.com/9TaJbwINfH — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) January 23, 2026

Recomendaciones vitales para evitar una tragedia

Las autoridades han sido claras: la prevención es la única herramienta efectiva contra este "asesino silencioso". Tras desastres naturales o heladas severas, el uso de generadores y cocinas improvisadas dispara las cifras de intoxicación.

Para proteger a tu familia este invierno, sigue al pie de la letra estas indicaciones:

Nunca dejes un auto encendido dentro de una cochera o garaje , aunque la puerta esté abierta.

, aunque la puerta esté abierta. Evita usar el horno o la estufa de gas como sistema de calefacción para la casa.

como sistema de calefacción para la casa. Mantenimiento preventivo: Revisa anualmente estufas, boilers, chimeneas y sistemas de calefacción con personal calificado.

Revisa anualmente estufas, boilers, chimeneas y sistemas de calefacción con personal calificado. Cero anafres dentro de casa: No prendas parrillas de carbón en interiores; si usas un brasero, es obligatorio apagarlo totalmente antes de ir a dormir.

No prendas parrillas de carbón en interiores; si usas un brasero, es obligatorio apagarlo totalmente antes de ir a dormir. Ventilación adecuada: No enciendas chimeneas si no tienen un tubo de escape funcional hacia el exterior.

No enciendas chimeneas si no tienen un tubo de escape funcional hacia el exterior. Detectores de CO: Instala detectores de monóxido de carbono en cada piso de tu vivienda y recuerda cambiar sus baterías cada seis meses.

Si la alarma de tu detector suena o alguien presenta síntomas como dolor de cabeza, mareo o náuseas, sal inmediatamente del inmueble y llama al 911. No regreses hasta que los equipos de emergencia confirmen que es seguro.