¡Mejor quédate en casa! Caerá lluvia engelante en tres estados para el clima de hoy en México

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) llamó a no bajar la guardia debido a que para el clima de hoy y los próximos días se esperan condiciones climatológicas adversas, con un marcado descenso en la temperatura y lluvias.

Para el clima de hoy domingo 25 de enero 2026, la tercera tormenta invernal afectará el norte y noreste de México con ambiente muy frío, lluvias, chubascos y posible nieve o aguanieve en sierras de Sonora, Chihuahua y Durango, además de lluvia engelante en Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí. Por la tarde dejará de impactar al país.

En tanto, el frente frío 30 provocará lluvias fuertes en el noreste, oriente y sureste, un marcado descenso de temperatura y evento de Norte con rachas de hasta 90 km/h en Tamaulipas y Veracruz, así como posible nieve en el Cofre de Perote y Pico de Orizaba.

¿En qué estados lloverá hoy?

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Veracruz (Totonaca, Nautla y Capital), Puebla (Sierra Nororiental y Valle Serdán) y Oaxaca.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Hidalgo (Huasteca, sierra de Tenango y Valle de Tulancingo), Puebla (Sierra Norte y Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Las Montañas), Tabasco y Chiapas.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Sonora, Chihuahua, San Luis Potosí y Veracruz (Huasteca Alta, Huasteca Baja, Sotavento, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca).

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Querétaro y Campeche.

Posible caída de nieve o aguanieve, durante la mañana: sierras de Sonora, Chihuahua y Durango, así como en las cimas del Cofre de Perote y Pico de Orizaba.

Lluvia engelante: Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí.

Bajas temperaturas en México hoy 25 de enero

Temperaturas mínimas de -15 a -10 °C con heladas durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Chihuahua, Durango y Coahuila.

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Baja California, Sonora, Nuevo León y Tamaulipas.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Zacatecas, San Luis Potosí, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Baja California Sur, Sinaloa, Michoacán, Querétaro y Ciudad de México.

Regiones de México con calor hoy domingo 25 de enero

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Puebla (suroeste), Oaxaca, Chiapas (istmo).

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Jalisco, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

