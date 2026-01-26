El frente frío congelará México y hay posibilidad de nieve en algunos estados

Este lunes 26 de enero, un frente frío acompañado de una masa de aire polar reforzada mantiene a gran parte del territorio mexicano bajo condiciones de frío intenso y descenso marcado de temperaturas, de acuerdo con los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Las temperaturas mínimas más bajas se prevén en zonas serranas del norte y centro del país, donde podrían registrarse heladas y, en algunos casos, posible caída de nieve o aguanieve, especialmente en regiones montañosas. La entrada de este sistema atmosférico genera condiciones típicas del invierno: bajas temperaturas, ambiente gélido por la mañana y noche, y en algunas entidades y sensación térmica bajo cero, lo que obliga a la población a tomar medidas de protección contra el frío.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Pronóstico del clima en México para el lunes 26 de enero

Según el Pronóstico Extendido del SMN, el ambiente frío persistirá durante todo el día, con temperaturas mínimas que podrían acercarse o descender por debajo de los 0 °C en zonas altas de estados como Chihuahua, Durango, Coahuila, Zacatecas, Nuevo León y Sonora.

En los estados mencionados, demás de heladas matutinas, se mantiene el potencial de nevada o aguanieve en sierras y elevaciones montañosas, debido a la combinación de temperaturas bajas y humedad.

En contraste, regiones del centro y sur del país verán temperaturas más frescas, aunque sin alcanzar valores tan extremos como en el norte, aunque seguirán bajo el influjo del frente frío. El SMN señala que todo el territorio nacional se mantendrá con ambiente frío a muy frío, con variaciones entre estados y zonas geográficas según la altitud y la proximidad al frente polar.

¿Dónde es más probable la nieve?

Las probabilidades de nieve o aguanieve se concentran principalmente en las alturas del norte y noroeste de México, donde el descenso de la temperatura combinado con la humedad de los sistemas frontales puede propiciar la caída de nieve ligera o aguanieve en sierras elevadas, como las de Chihuahua, Durango y partes de Sonora. Aunque estas condiciones suelen registrarse de forma esporádica, los pronósticos indican que este lunes podrían verse acumulaciones muy ligeras en zonas altas.

El SMN recomienda a la población mantenerse informada a través de sus canales oficiales, abrigarse adecuadamente y tomar precauciones al conducir en zonas con posibles heladas o neblina matutina.

Nieve en Cofre de Perote se intensifica por Frente Frío 27; pero cubre Veracruz de blanco y paisajes invernales

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.