Con 66% de descuento, rematan Samsung Galaxy S25 Ultra con fotografías profesionales

Liverpool aplicó un agresivo descuento del 66% en el precio del Samsung Galaxy S25 Ultra, posicionándolo como una oportunidad de compra más que interesante en el mercado de alta gama. La tienda ofrece este dispositivo líder en calidad de imagen fotográfica a un precio especial de $25,499 pesos.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Oferta en Liverpool: ¿Por qué la cámara del Samsung Galaxy S25 Ultra es tan potente?

Samsung garantiza que la fotografía sea el eje central de este equipo mediante una arquitectura óptica que supera por cuatro el promedio de la industria. Mientras la mayoría de los dispositivos operan con sensores de 50 MP, este modelo integra una cámara principal de 200 MP, permitiendo capturas con un nivel de detalle profesional.

El Samsung Galaxy S25 Ultra se destaca por la calidad de su cámara de 200 mp.|Getty Images

Este dispositivo ofrece una herramienta capaz de registrar imágenes con una nitidez absoluta, incluso en condiciones de baja luminosidad. Esta potencia se complementa con un sistema de inteligencia artificial que optimiza cada toma, consolidando al aparato como la opción ideal para usuarios que demandan resultados de alta fidelidad sin cargar equipo profesional.

Características del Samsung Galaxy S25 Ultra Dynamic en oferta en Liverpool

El desempeño visual de este smartphone se fundamenta en tres pilares técnicos que Liverpool destaca en su oferta actual:

Resolución Extrema: Sensor de 200 MP que permite realizar recortes en las fotos sin perder calidad ni definición.

Sensor de 200 MP que permite realizar recortes en las fotos sin perder calidad ni definición. Zoom Óptico y Digital: Sistema de teleobjetivos que logran un zoom digital de hasta 100x y un zoom óptico de precisión milimétrica.

Sistema de teleobjetivos que logran un y un zoom óptico de precisión milimétrica. Video UHD 8K: Capacidad de grabación en resolución de 7,680 x 4,320 a 30 fps, ideal para la creación de contenido cinematográfico.

Samsung Galaxy S25 Ultra: Resistencia total al agua y rendimiento superior

Samsung protege la inversión del usuario con la certificación IP68, la cual garantiza que el Galaxy S25 Ultra es totalmente resistente al agua y al polvo. Esta durabilidad permite sumergir el equipo o utilizarlo bajo la lluvia sin riesgo para su procesador Octa-Core, el cual alcanza una velocidad de 4.47 GHz.

La pantalla de 6.9 pulgadas Dynamic AMOLED 2x ofrece una frecuencia de actualización de 120 Hz, asegurando una fluidez superior en navegación y aplicaciones exigentes. Con el remate actual del 66% de descuento, Liverpool facilita el acceso a un ecosistema de productividad que incluye el S Pen para tareas de diseño y gestión avanzada.

¿Es el Samsung Galaxy S25 Ultra mejor que el iPhone 16 Pro Max?|Apple

Actualmente, el costo en Liverpool se mantiene en $25,499 pesos, partiendo de un precio original de $76,208. La tienda ofrece envío gratis a todo México y disponibilidad sujeta a inventario, por lo que es imperativo verificar existencias en el portal oficial para asegurar este gran beneficio.