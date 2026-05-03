Una tarde que prometía adrenalina, diversión y convivencia familiar terminó en tragedia. Un accidente en el Monster Truck 2026 en Colombia dejó muertos y más de 30 personas heridas luego de que una camioneta perdiera el control y embistiera al público. Te contamos los detalles de esta tragedia.

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Monster Truck pierde el control y atropella a 38 espectadores en Colombia

Esta tarde, decenas de asistentes disfrutaban del espectáculo automovilístico en Popayán, Colombia. De acuerdo con los primeros reportes, tras pasar encima de un obstáculo, la conductora de la camioneta gigante, identificada como Sonia, perdió el control de la camioneta, lo que provocó que embistiera directamente a la multitud.

🚨 #Tragedia en #Popayán #colombia

⚠️ 3 fallecidos y más de 40 heridos en el el evento Monster Truck 2026, cuando uno de los vehículos “monster” perdió el control y embistió a un sector de los espectadores a quienes solo los protegía una endeble valla de metal #monstertruck pic.twitter.com/ANjvYg7p9F — Julián Ruiz (@julianruiz_co) May 4, 2026

De inmediato el público huye despavorido, entre gritos de pánico. No obstante, la conductora no logró evitar la tragedia.

Según datos de Juan Carlos Muñoz Bravo, alcalde de la ciudad, al menos 38 personas resultaron atropelladas, entre ellas menores de edad, y se reportaron víctimas mortales. Se confirmó que una niña de 10 años murió en el lugar y otros dos pequeños fallecieron en hospitales a donde fueron trasladados por cuerpos de emergencias.

Videos virales difundidos en redes sociales muestran el momento en que la unidad, diseñada para maniobras extremas, se desvía abruptamente de su trayectoria y termina fuera de la zona de seguridad.

Cuerpos de emergencia atienden de inmediato a los heridos

Tras el accidente en el Monster Truck 2026, cuerpos de emergencia acudieron de inmediato al lugar para atender a los lesionados. Paramédicos, bomberos y autoridades locales desplegaron un operativo para trasladar a las víctimas a distintos hospitales de la región.

Algunos heridos presentan lesiones de gravedad, lo que mantiene en alerta a los servicios médicos.

Asimismo, se inició una investigación para esclarecer las causas del accidente, incluyendo posibles fallas mecánicas, errores humanos o deficiencias en las medidas de seguridad del evento.

Hasta el momento, los organizadores del evento no han emitido un posicionamiento detallado, mientras que autoridades locales analizan posibles responsabilidades.