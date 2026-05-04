Se reporta la muerte de tres personas por posible contagio de hantavirus en un crucero que zarpó de Argentina. — Jake Rosmarin, un influencer de viajes, se embarcaba a una más de sus aventuras alrededor del mundo, esta vez, a bordo del crucero MV Hondius. Peor, lo que sería uno de los viajes más espectaculares que podría compartir con sus seguidores en Instagram, se convirtió en una pesadilla cuando comenzó un brote de hantavirus que ya cobró tres vidas.

El creador de contenido que quedó varado en este barco decidió seguir documentando este viaje y compartir su testimonio a través de las redes sociales. Te contamos los detalles de esta historia.

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Jake Rosmarin, un influencer de viajes, relata su experiencia en el crucero con hantavirus

El influencer de viajes, Jake Rosmarin, se embarcó en la que calificó como la mejor aventura de su vida, el pasado 1 de abril. Desde entonces, se le puede ver en su cuenta de Instagram, videos y fotos del creador de contenido disfrutando de los espectaculares paisajes que regala el océano Atlántico.

Sin embargo, el viaje dio un giro radical para todas las personas a bordo cuando se descubrió un peligroso brote de hantavirus que mató a tres pasajeros. Tras lo ocurrido, Jake Rosmarin cambió radicalmente el tono de sus videos y compartió un testimonio en el que se le veía realmente angustiado por la situación.

“Normalmente no haría un video como este, pero siento que necesito decir algo. Estoy actualmente a bordo del MV Hondius y lo que está pasando ahora es muy real para todos nosotros. No somos solo una historia ni titulares: somos personas. Personas con familias, con vidas, con gente esperándonos en casa”, dijo, de frente a la cámara, sentado en la cama de su camarote.

El influencer compartió que el ambiente dentro del crucero es de angustia e incertidumbre, lo que hace más complicado sobrellevar la situación. Asimismo, aprovechó para recordar a los internautas que más que titulares, se trata de personas que están ahora mismo viviendo una situación muy complicada, pues no tienen la certeza de poder regresar a casa.

“Si están viendo la cobertura, recuerden que hay personas reales detrás de esto y que no es algo que pasa lejos. Nos está pasando a nosotros, ahora mismo”, comentó Rosmarin.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que mientras se realizan tareas de desinfección dentro del crucero, se le solicitó a los pasajeros que permanezcan en camarotes, a fin de que reduzcan al mínimo los riesgos.

Actualmente, el barco permanece varado frente al puerto de Praia sin autorización para desembarcar. A bordo se encuentran 149 personas de 23 nacionalidades.

¿Qué es el hantavirus y cómo se contagia?

Los hantavirus son una familia de virus (Bunyaviridae, grupo C.) que pueden causar enfermedades graves y la muerte. Este patógeno está presente en la saliva, orina y los excrementos de algunos roedores.

El contagio en humanos puede deberse al contacto directo con fluidos de estos roedores o a través del polvo contaminado en nidos de estos animales.

El crucero del terror: 6 personas afectadas, 3 víctimas mortales y un barco al que le niegan el puerto. 🚢🚫 La historia del MV Hondius le está dando la vuelta al mundo tras detectarse un brote de Hantavirus en plena navegación pic.twitter.com/lxY2PqnU1Z — adn Noticias (@adnnoticiasmx) May 4, 2026

¿Cuáles son los síntomas del hantavirus?

Según informa la OMS, los hantavirus pueden causar principalmente dos síndromes: el síndrome pulmonar por hantavirus (HPS) y la fiebre hemorrágica con síndrome renal. Los síntomas son los siguientes:

Síndrome pulmonar por hantavirus: Dolor abdominal, cefalea, náuseas y vómitos. Después, se presenta dificultad respiratoria, lo que puede derivar en síndrome cardiopulmonar por hantavirus.

Fiebre hemorrágica con síndrome renal: Dolor de cabeza intenso, dolor en la espalda y el abdomen, fiebre y escalofríos, náuseas o visión borrosa. Puede presentarse enrojecimiento en la cara, inflamación o enrojecimiento de los ojos, o un sarpullido.

Posteriormente, los síntomas incluyen presión arterial baja, falta de flujo sanguíneo (shock agudo), hemorragia interna (pérdida vascular) e insuficiencia renal aguda.

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