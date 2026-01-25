Rematan Xiaomi Poco X7 Pro con 256GB de almacenamiento, cámara de 50MP y Ultra Gran Angular de 8MP

Liverpool, una de las tiendas departamentales más grandes e importantes de México, remata el potente smartphone Xiaomi Poco X7 Pro con 256GB de almacenamiento.

Para aquellos que buscan renovar su equipo sin sacrificar el presupuesto, esta promoción en uno de los dispositivos más buscados del mercado y con mejores reseñas, no se debe dejar pasar.

El Xiaomi Poco X7 Pro 5G es un teléfono inteligente de gama media alta que se lanzó en enero de 2025, destacando por su potente procesador MediaTek Dimensity 8400 Ultra, una pantalla AMOLED de 1.5K y resistencia al agua IP68.

Características del Xiaomi Poco X7 Pro

Pantalla: AMOLED de 6,67 pulgadas, resolución 1.5K, 120 Hz de tasa de refresco, brillo máximo de 3200 nits en HDR, Corning Gorilla Glass 7i, compatible con Dolby Vision.

Procesador: MediaTek Dimensity 8400 Ultra.

RAM: 8 GB o 12 GB LPDDR5X (con expansión virtual).

Almacenamiento: 256 GB o 512 GB UFS 4.0.

Cámaras traseras: Principal de 50 MP (sensor Sony IMX 882 con OIS), Ultra Gran Angular de 8 MP, y un tercer sensor (probablemente macro o profundidad).

Cámara Frontal: 20 MP.

Batería: 6000 mAh con carga rápida de 90 W.

Sistema Operativo: Android 15 con Xiaomi HyperOS.

Conectividad: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, infrarrojos, NFC.

Resistencia: Certificación IP68 (polvo y agua).

Precio del Xiaomi Poco X7 Pro

El dispositivo, que suele venderse en un precio regular de $8,999, se encuentra disponible por tiempo limitado a solo $7,999. Esta promoción representa un ahorro de $1,000, ideal para quienes buscan un dispositivo de gama media-alta con especificaciones premium a un precio accesible.

Además, Liverpool facilita la compra con pagos a hasta 6 meses sin intereses de $1,333.17 mensuales. Lo puedes comprar aquí .

Cabe destacar que en la página oficial de Xiaomi Store , se encuentra disponible la versión Iron Man.

