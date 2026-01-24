Liverpool remata 60% off TV LG de 55" pulgadas, 4K con evo AI

Una de las ofertas más llamativas del momento en Liverpool es la TV LG QNED de 55 pulgadas, que ahora cuesta $9,999 pesos , un descuento cercano al 60% respecto a su precio original de $22,999. Esta promoción forma parte de las ventas nocturnas y otras campañas temporales del retailer, y está generando interés entre quienes buscan una pantalla moderna sin pagar precios premium.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Características del TV LG QNED de 55 pulgadas, en oferta en Liverpool

El modelo en oferta pertenece a la gama media-alta de LG y combina dos tecnologías clave: Quantum Dot y NanoCell. Juntas, filtran la luz para ofrecer colores más vibrantes y negros más profundos que los paneles LED tradicionales. Además, incluye el procesador α7 AI Processor 4K Gen8, también conocido como evo AI, que ajusta automáticamente la imagen y el sonido según lo que se esté viendo.

Esta televisión está pensada tanto para quienes disfrutan del cine en casa como para jugadores de consolas como PS5 o Xbox Series X, gracias a características como:



Resolución 4K Ultra HD (3,840 x 2,160 píxeles).

Tasa de refresco nativa de 120Hz, ideal para deportes y juegos rápidos.

Compatibilidad con AMD FreeSync Premium y VRR, que reducen el desgarre de imagen.

AI Picture Pro, que mejora la nitidez incluso en contenido de baja resolución.

AI Sound Pro, que simula un sonido envolvente de hasta 9.1.2 canales.

El sistema operativo es webOS 24, con soporte garantizado de actualizaciones durante cinco años gracias al programa Re:New de LG. También integra asistentes como Amazon Alexa y es compatible con Apple AirPlay 2 y HomeKit, lo que facilita su uso en hogares con dispositivos inteligentes.

Envío y formas de pago para el TV LG de 55" pulgadas

En cuanto al pago, Liverpool ofrece varias opciones: hasta 9 meses sin intereses con tarjeta Liverpool, 6 meses sin intereses con tarjetas bancarias, o descuento adicional del 5% usando la app Liverpool Pocket en la primera compra. Para quienes prefieren recogerla personalmente, está disponible la opción Click & Collect, con entrega en tienda o directamente en el auto.

La entrega a domicilio es gratis en todo el país, aunque por sus dimensiones (55 pulgadas), el personal de logística prioriza entregarla en planta baja. En zonas metropolitanas, suele llegar entre 2 y 5 días hábiles.

Con su combinación de rendimiento, funciones inteligentes y precio rebajado, esta LG QNED se ha convertido en una de las opciones con mejor relación calidad-precio del momento en el mercado mexicano.