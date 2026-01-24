Liverpool remata 60% off TV LG de 55" pulgadas, 4K con evo AI
Una televisión gama media-alta de LG, en gran oferta en Liverpool.
Una de las ofertas más llamativas del momento en Liverpool es la TV LG QNED de 55 pulgadas, que ahora cuesta $9,999 pesos , un descuento cercano al 60% respecto a su precio original de $22,999. Esta promoción forma parte de las ventas nocturnas y otras campañas temporales del retailer, y está generando interés entre quienes buscan una pantalla moderna sin pagar precios premium.
Características del TV LG QNED de 55 pulgadas, en oferta en Liverpool
El modelo en oferta pertenece a la gama media-alta de LG y combina dos tecnologías clave: Quantum Dot y NanoCell. Juntas, filtran la luz para ofrecer colores más vibrantes y negros más profundos que los paneles LED tradicionales. Además, incluye el procesador α7 AI Processor 4K Gen8, también conocido como evo AI, que ajusta automáticamente la imagen y el sonido según lo que se esté viendo.
Esta televisión está pensada tanto para quienes disfrutan del cine en casa como para jugadores de consolas como PS5 o Xbox Series X, gracias a características como:
- Resolución 4K Ultra HD (3,840 x 2,160 píxeles).
- Tasa de refresco nativa de 120Hz, ideal para deportes y juegos rápidos.
- Compatibilidad con AMD FreeSync Premium y VRR, que reducen el desgarre de imagen.
- AI Picture Pro, que mejora la nitidez incluso en contenido de baja resolución.
- AI Sound Pro, que simula un sonido envolvente de hasta 9.1.2 canales.
El sistema operativo es webOS 24, con soporte garantizado de actualizaciones durante cinco años gracias al programa Re:New de LG. También integra asistentes como Amazon Alexa y es compatible con Apple AirPlay 2 y HomeKit, lo que facilita su uso en hogares con dispositivos inteligentes.
Envío y formas de pago para el TV LG de 55" pulgadas
En cuanto al pago, Liverpool ofrece varias opciones: hasta 9 meses sin intereses con tarjeta Liverpool, 6 meses sin intereses con tarjetas bancarias, o descuento adicional del 5% usando la app Liverpool Pocket en la primera compra. Para quienes prefieren recogerla personalmente, está disponible la opción Click & Collect, con entrega en tienda o directamente en el auto.
La entrega a domicilio es gratis en todo el país, aunque por sus dimensiones (55 pulgadas), el personal de logística prioriza entregarla en planta baja. En zonas metropolitanas, suele llegar entre 2 y 5 días hábiles.
Con su combinación de rendimiento, funciones inteligentes y precio rebajado, esta LG QNED se ha convertido en una de las opciones con mejor relación calidad-precio del momento en el mercado mexicano.
