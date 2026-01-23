Ponen descuento mayor a 3 mil pesos en el Nintendo Switch 2 en Bodega Aurrerá este 2026

Una de las mejores consolas de videojuegos en la actualidad tiene un importante descuento en una de las tiendas de autoservicio más populares de México, pues la Bodega Aurrerá colocó una oferta de 3 mil 900 pesos en el Nintendo Switch 2 de última generación en enero de este 2026.

Fue a través de su plataforma web que la tienda de autoservicio, informó que esta consola de videojuego trae incluido uno de los juegos más populares a nivel internacional, por lo cual a continuación en adn Noticias te daremos a conocer el precio final del aparato tecnológico, así como las características y artículos con los que se incluye la misma.

Precio del Nintendo Switch 2 en Bodega Aurrerá en enero de 2026

De acuerdo con lo mencionado en la plataforma web de Bodega Aurrerá, el precio original del Nintendo Switch 2 es de 14 mil 999 pesos, por lo cual con el descuento antes mencionado el costo final queda en tan solo 10 mil 999 pesos para el consumidor.

Además más allá del descuento en la tienda de autoservicios, se colocó la facilidad de pagos en 12 meses sin intereses con abonos mensuales de 916.56 pesos, esto dependiendo del pago inicial de cada comprador.

¿Qué juegos incluye el Nintendo Switch 2 con descuento en Aurrerá?

Como bien se mencionó anteriormente, el Nintendo Switch 2 con descuento incluye el juego Mario Kart World Bundle, considerado como la “joya de la corona” de la compañía y el cual incluso pueden jugar hasta cuatro gamers al mismo tiempo.

Por otro lado y más allá de este videojuego, esta consola incluye lo siguiente:

Adaptador AC

Cable USB-C

Joy-Con Grip, Joy-Con Straps (2)

Cable HDMI

Base de Nintendo Switch 2

¿Cómo comprar el Nintendo Switch 2 en Aurrerá?

En caso de ser una de las personas interesadas en esta consola de videojuego con descuento en Bodega Aurrerá, te sugerimos ingresar al siguiente enlace oficial de la tienda, en donde podrás encontrar el Nintendo Switch 2 con oferta por tiempo limitado.

