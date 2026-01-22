¡Lindísima! Nintendo lanza Flor Parlante de Super Mario Wonder; costo y dónde comprar

Mario Bros es uno de los personajes más conocidos en todo el mundo y Nintendo anunció el lanzamiento de un dispositivo interactivo y aquí te contamos todos los detalles de este icónico personaje.

Nintendo lanza Flor Parlante de Mario Bros

Además de lucir fantástica como decoración, la Flor Parlante es un dispositivo que emulara el carisma y espontaneidad de la flor como en el videojuego. Emitirá frases y comentarios en momentos aleatorios que te permitirán interactuar con ella. Te puede saludar en la mañana y despedirse al anochecer.

Tiene un sensor que le permite percibir la temperatura del ambiente y así emitir comentarios como “a veces está bien dejar la mente en blanco” o preguntarse “¿es extraño que las flores hablen?“. Esta programada para sorprender a los usuarios con intervenciones aleatorias y ofrecer respuestas distintas. Tiene 11 idiomas entre los que destacan el español, alemán, inglés, italiano, japonés, chino y coreano.

Cabe mencionar que este dispositivo no requiere de aplicaciones móviles adicionales ni configuraciones pues todas las funciones se activan con el botón que tiene la maceta.

¿Cuándo y dónde conseguir la flor parlante?

De acuerdo con Nintendo, la Flor Parlante se puede preordenar a partir de hoy por 34.99 dólares es decir 612 pesos al cambio de este día. Solo debes ingresar a My Nintendo . El lanzamiento oficial es el 12 de marzo. Así que si eres fan de Mario Bros, este dispositivo puede ser ideal para colección.

