Arranca 2026 con nueva actualización de sistema para las consolas de Nintendo

Nintendo lanzó la primera actualización de sistema de 2026 para Nintendo Switch y Nintendo Switch 2. La nueva versión, identificada como 21.2.0, ya está disponible para ambos dispositivos y se enfoca principalmente en mejoras de estabilidad del sistema, sin introducir cambios visibles en funciones o contenidos.

Según informó la compañía en su página oficial de soporte, las notas del parche son idénticas para Switch y Switch 2. Por el momento, Nintendo no detalló ajustes adicionales relacionados con compatibilidad u otras mejoras técnicas, aunque aclaró que cualquier novedad será comunicada si se detectan cambios relevantes tras la instalación.

La actualización se distribuye de forma automática en la mayoría de los sistemas. En caso de que no aparezca el aviso, los usuarios pueden descargarla manualmente desde el menú INICIO, ingresando a Configuración del sistema y seleccionando Actualización del sistema.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué incluye la actualización 21.2.0 de Nintendo Switch?

De acuerdo con el comunicado oficial, la versión 21.2.0 introduce mejoras generales de estabilidad. Este tipo de ajustes suele estar orientado a optimizar el rendimiento del sistema y garantizar una experiencia de uso más fluida, sin modificaciones en la interfaz ni en las funciones principales de la consola.

Nintendo señaló que se trata de un parche menor, una práctica habitual en las actualizaciones de firmware que no incorporan nuevas características destacadas.

¿La actualización es la misma para Switch y Switch 2?

Sí. Nintendo confirmó que el contenido de la actualización es el mismo para Nintendo Switch y Nintendo Switch 2. Esta es la primera actualización del sistema para ambos modelos en 2026, tras la versión 21.0.1 lanzada a finales de noviembre, que también estuvo enfocada en estabilidad e incluyó algunas correcciones específicas.

Además del firmware, Nintendo publicó una actualización para Nintendo Music, incorporando el álbum Mario & Luigi: Brothership, con un total de 94 pistas. También actualizó la biblioteca Nintendo Classics – GameCube, sumando el título Fire Emblem: Path of Radiance al catálogo disponible en el nuevo año.