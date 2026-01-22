Nintendo revela la fecha de lanzamiento de Super Mario Bros. Wonder para Switch 2

Nintendo presentó un nuevo tráiler del juego Super Mario Bros. Wonder – Nintendo Switch 2 Edition + Meetup en Bellabel Park, acompañado de la confirmación de su fecha oficial de lanzamiento. La compañía japonesa anunció que el título estará disponible a partir del 26 de marzo de 2026, en exclusiva para Nintendo Switch 2, junto con tres nuevos amiibo de edición especial.

El video reveló nuevas funciones, personajes y modos de juego que ampliarán la experiencia dentro del Reino Floral, una de las locaciones más emblemáticas de esta entrega.

¿Qué novedades incluye Super Mario Bros. Wonder para Switch 2?

Entre las principales incorporaciones se encuentra el Campo de Entrenamiento de la Brigada Toad, una zona ubicada en Bellabel Park donde los jugadores podrán enfrentar diferentes desafíos inspirados en los circuitos de Super Mario Bros. Wonder.

A medida que se progresa en la historia principal, se desbloquean nuevos entrenamientos en todo el Reino Floral. Cada jugador puede completar los circuitos en solitario o en modo cooperativo, con hasta tres participantes más, para ascender en la clasificación y convertirse en exploradores de élite de la Brigada Toad.

¿Cómo funciona el nuevo modo asistencia del juego?

Nintendo también incorporó el Modo Asistencia, pensado para quienes se inician en la saga. Esta opción permite recuperarse tras una caída sin perder vidas ni recibir daño, sin importar el personaje seleccionado. Según la compañía, este modo busca ofrecer una experiencia más accesible y relajada para jugadores de todos los niveles.

¿Qué personajes y enemigos aparecen en esta edición?

La nueva versión introduce a Rosalina como personaje jugable en el Reino de las Flores, acompañada por Luma, su coprotagonista. Luma puede actuar como personaje de apoyo en partidas multijugador, ayudando a derrotar enemigos y recolectar monedas. Además, podrá controlarse con el ratón de Nintendo Switch 2, una de las novedades de la consola.

Sin embargo, los Koopalings también regresan para aportar el toque de desafío clásico de la saga. En la historia, los siete hermanos roban el tesoro del Parque Bellabel y huyen hacia distintos mundos del Reino Floral, donde los jugadores deberán enfrentarlos en combates individuales para recuperarlo.

El lanzamiento de Super Mario Bros. Wonder – Nintendo Switch 2 Edition + Meetup en Bellabel Park y sus tres nuevos amiibo está programado para el 26 de marzo de 2026, marcando uno de los estrenos más esperados del año para la nueva consola de Nintendo.