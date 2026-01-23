Chedraui remata Xbox Series S por menos de 8 mil pesos; características de la consola

Jugar videojuegos es el pasatiempo favorito de muchas personas y si estás pensando en comprar una consola, en Chedraui, la Xbox Series S esta a un súper precio, aquí te contamos todos los detalles.

Oferta de la Xbox Series S

La Xbox Series S Digital es una de las mejores opciones en el mundo de los videojuegos pues tiene una gran biblioteca de juegos dinámicos, con cargas rápidas y la adición del Game Pass.

Y para que le saques provecho, en Chedraui , la consola Xbox Series S blanca de 512 GB tiene un gran descuento y solo cuesta 7 mil 995 pesos.

Características destacadas del Xbox Series S

Los juegos ofrecen tiempos de carga significativamente reducidos y con efecto visuales de hasta 120 FPS. Incluye mando inalámbrico. Esta equipado con las arquitecturas Zen 2 y RDNA 2 de AMD, con el trazado de rayos DirectX ofrece iluminación, sombras y reflejos realistas. Tiene un sonido espacial 3D que usa algoritmos avanzados para sonidos envolventes.

Además, puedes comprar un juego compatible una vez y siempre tener la mejor versión disponible para cualquier consola. Con la Xbox Series S Digital puedes crear una biblioteca de juegos donde tus partidas estarán guardadas en la nube. Puedes reservar y preinstalar los juegos disponibles para que puedas jugar con ellos al momento del lanzamiento.

Pros y contras de la Xbox Series S

Entre las ventajas de la consola destacan:



Tiene un excelente precio en relación calidad-precio

Diseño compacto

Game Pass

Buen rendimiento y velocidad

Gran resolución

Por el contrario, algunas desventajas son:



Es totalmente digital

El almacenamiento se llena rápido con juegos de nueva generación

Tiene menor potencia

Requiere conexión constante para descargar y jugar

