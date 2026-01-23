inklusion.png Sitio accesible
adn bueno
Breaking News

Retrasos de 15 minutos en 4 líneas del Metro CDMX y aglomeraciones en el Metrobús hoy

Chedraui remata Xbox Series S por menos de 8 mil pesos; características de la consola

La consola Xbox Series S es considerada una de las mejores opciones de videojuegos pues tiene cualidades que la vuelven poderosa.

Oferta de la Xbox Series S digital en Chedraui
Oferta de la Xbox Series S digital|Getty Images
Notas,
Es Tendencia

Escrito por:  Itandehui Cervantes

Jugar videojuegos es el pasatiempo favorito de muchas personas y si estás pensando en comprar una consola, en Chedraui, la Xbox Series S esta a un súper precio, aquí te contamos todos los detalles.

Suscríbete a  nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Oferta de la Xbox Series S

La Xbox Series S Digital es una de las mejores opciones en el mundo de los videojuegos pues tiene una gran biblioteca de juegos dinámicos, con cargas rápidas y la adición del Game Pass.

Y para que le saques provecho, en Chedraui , la consola Xbox Series S blanca de 512 GB tiene un gran descuento y solo cuesta 7 mil 995 pesos.

Características destacadas del Xbox Series S

Los juegos ofrecen tiempos de carga significativamente reducidos y con efecto visuales de hasta 120 FPS. Incluye mando inalámbrico. Esta equipado con las arquitecturas Zen 2 y RDNA 2 de AMD, con el trazado de rayos DirectX ofrece iluminación, sombras y reflejos realistas. Tiene un sonido espacial 3D que usa algoritmos avanzados para sonidos envolventes.

Además, puedes comprar un juego compatible una vez y siempre tener la mejor versión disponible para cualquier consola. Con la Xbox Series S Digital puedes crear una biblioteca de juegos donde tus partidas estarán guardadas en la nube. Puedes reservar y preinstalar los juegos disponibles para que puedas jugar con ellos al momento del lanzamiento.

Pros y contras de la Xbox Series S

Entre las ventajas de la consola destacan:

  • Tiene un excelente precio en relación calidad-precio
  • Diseño compacto
  • Game Pass
  • Buen rendimiento y velocidad
  • Gran resolución

Por el contrario, algunas desventajas son:

  • Es totalmente digital
  • El almacenamiento se llena rápido con juegos de nueva generación
  • Tiene menor potencia
  • Requiere conexión constante para descargar y jugar

Gobierno elimina impuesto a los videojuegos violentos

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad.  Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Tags relacionados
Chedraui

LO MÁS VISTO