Con 50% de descuento, rematan el Motorola Edge 60 Pro de 512 GB, con triple cámara trasera, carga rápida y funciones de IA
Además del precio rebajado, Liverpool ofrece la opción de hasta 6 meses sin intereses, este smartphone de alta gama es ideal para gamers y usuarios exigentes.
La Gran Barata aún no termina y Liverpool sorprendió a sus clientes con una importante rebaja en uno de los smartphones más potentes de Motorola. Se trata del Motorola Moto Edge 60 Pro, un dispositivo de gama alta que ahora puede adquirirse con un descuento de casi el 50%.
Este smartphone de alta gama es ideal para gamers y usuarios exigentes; checa los detalles de la promoción.
Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.
Motorola Edge 60 Pro precio
El equipo, que cuenta con una pantalla POLED de 6.67 pulgadas y una capacidad de almacenamiento de 512 GB, pasó de tener un precio original de $18,999 pesos a solo $9,990 pesos, convirtiéndose en una de las ofertas más destacadas del momento.
Además del precio rebajado, Liverpool ofrece la opción de hasta 6 meses sin intereses, con pagos aproximados de $1,665 pesos mensuales, lo que facilita aún más el acceso a este dispositivo premium. Puedes adquirir la oferta aquí .
Motorola Edge 60 Pro características
El Motorola Edge 60 Pro destaca por su potente procesador Dimensity 8350 Extreme, pantalla pOLED de 6.7" 120Hz, triple cámara trasera versátil (50MP principal, 50MP ultra gran angular, 10MP telefoto 3x) con sensor Sony Lytia, batería de 6000mAh con carga rápida de 90W, resistencia IP68 y Android 15, ofreciendo un rendimiento premium para juegos y fotografía con alta durabilidad.
Rendimiento y almacenamiento
- Procesador: MediaTek Dimensity 8350 Extreme (4nm) para alto rendimiento.
- RAM: 12 GB LPDDR4X, con opción de RAM virtual para hasta 24 GB.
- Almacenamiento: 512 GB UFS 4.0 (no expandible).
Pantalla
- Tipo: pOLED curva de 6.7" (o 6.67").
- Resolución: Super HD (1220p).
- Tasa de Refresco: 120 Hz adaptativa.
- Brillo: Pico de hasta 4500 nits.
- Protección: Gorilla Glass 7i.
Cámaras
- Trasera Principal: 50 MP Sony Lytia 700C, OIS.
- Ultra Gran Angular/Macro: 50 MP.
- Telefoto: 10 MP con zoom óptico 3x, OIS.
- Frontal: 50 MP.
Batería y carga
- Capacidad: 6000 mAh.
- Carga rápida: 90W TurboPower.
- Carga inalámbrica: 15W.
- Carga inversa: Sí (por cable).
Diseño y resistencia
- Protección: IP68 (agua y polvo) y certificación militar MIL-STD-810H.
- Sonido: Dolby atmos.
Software y conectividad
- Sistema operativo: Android 15.
- Conectividad: 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, NFC.
Gran Barata Liverpool 2026 fechas
Si quieres conocer más ofertas, la Gran Barata de Liverpool se lleva acabo del 27 de diciembre al 2 de febrero. Hasta 60% de descuento y 9 MSI en moda, tecnología y hogar, con envío gratis.
adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.