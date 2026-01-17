Las marcas “fifís” para perros que están revolucionando la moda pet

Si estabas pensando que el mundo de las mascotas ya había llegado a su límite con la famosa “humanización” aún no has visto nada, y es que el auge por el cuidado animal sigue en su pico máximo gracias a las ahora llamadas “marcas premium de accesorios” para perros y gatos.

A través de las diferentes plataformas de las redes sociales, se han comenzado a hacer tendencia algunas de las marcas más famosas y consumidas por amantes de los animales gracias a artículos como chamarras, zapatos, “bolsos” y demás prendas que se pueden adquirir para todo tipo de razas.

Lista de las marcas de accesorios premium para perros

De acuerdo con algunas de las tendencias que se muestran en plataformas como X, Instagram e incluso en las de Google, destacan a marcas como Bondir, Pagerie, Moshiqa, Lish´, así como Wag Swag Brand.

Algunas de estas marcas destacan dentro de sus plataformas web productos para mascotas como correas premium y de alta durabilidad, collares especiales por tamaño del ejemplar, así como bolsos para llevar a las mascotas y demás.

¿Qué tan caro es comprar en las marcas premium para mascotas?

En las plataformas de estas tiendas los precios pueden variar según el artículo. Por ejemplo en Pagerie, una pechera de piel y cuero de alta calidad puede rondar entre los 495 hasta los 680 pesos, esto dependiendo el tamaño y modelo.

En estas plataformas se pueden encontrar bolsas para los desechos de las mascotas en 28 pesos, así como suéteres tejidos hasta en 400 pesos, esto dependiendo la marca y talla requerida para tu mascota.

¿Dónde están las tiendas premium para mascotas en México?

Para poder comprar los artículos premium para perros y gatos en estas tiendas, te sugerimos ingresar a las siguientes ligas en donde podrás conocer todas las ofertas que tienen en este inicio de 2026.

